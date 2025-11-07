UP Board Exam Date 2026: 18 फरवरी से शुरू होगी बोर्ड परीक्षा, जिले के 68 हजार 85 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम

जागरण संवाददाता, रायबरेली। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जिला प्रशासन व जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों की बैठकें भी शुरु हो गई हैं। इस बार हाईस्कूल की परीक्षा में 37 हजार आठ सौ 30 व इंटरमीडियट में 30 हजार दो सौ 55 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इस बार बोर्ड की परीक्षा में 68 हजार 85 बच्चे बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे।

जिले भर में 352 माध्यमिक विद्यालय हैं, इसमें 45 स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज हैं, जबकि 46 एडेड स्कूल हैं। बाकी सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। 45 राजकीय सहित लगभग 108 विद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने का अनुमान है। बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से 12 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा कार्यक्रम जारी होते ही इसकी तैयारी में तेजी आ गई है।

भौतिक सुविधाओं वाले विद्यालयों की सूची पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित होने के बाद केंद्र बनाने की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। बालिकाओं के केंद्र की दूरी सात किलोमीटर से अधिक न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। केंद्रों को नंबर भी दिए जाएंगे। इससे उनकी मेरिट बन सकेगी।

बेहतर सुविधा देने व इमारत वाले केंद्रों को सूची में ऊपर रखा जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति सभी केंद्रों की भौतिक सुविधाओं व दूरी का सत्यापन करेगी। डीएम की संस्तुति के बाद समिति की आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से शिक्षा परिषद को भेज दी जाएंगी। केंद्र बनाने में सबसे पहले राजकीय विद्यालय को प्राथमिकता पर रखा जाता है।

इसके बाद एडेड स्कूल या फिर अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र बनाने में चयन किया जाता है। बालिकाओं के लिए केंद्र अधिक दूर पर न हो इसका भी ध्यान रखा जाता है। नियमानुसार बालिकाओं के केंद्र की दूरी सात किलोमीटर से अधिक न हो। कक्षा नौ में नए पंजीकृत बच्चे 39 हजार 222 हैं। वहीं कक्षा 11 में 29 हजार 459 बच्चों का नवीन रजिस्ट्रेशन हुआ है।