यूपी में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्रों की सूची अपलोड करने की तिथि घोषित, कार्यालय में भी जमा होगी कॉपी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की होने वाली परीक्षा के लिए केंद्रों के निर्धारण के लिए तिथियों की घोषणा कर दी है। सभी भौतिक संसाधन युक्त परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर घोषित की गई है।

जिलाधिकारी द्वारा गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा जियोलेकशन के भौतिक सत्यापन की तिथि 17 नवंबर की गई है।

समिति की आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक में माध्यम से साइट पर अपलोड करने की तारीख 24 नवंबर किया गया है। डीएम द्वारा जिलास्तरीय जनपदीय केंद्र निर्धारण समिति के माध्यम से विद्यालय छात्र आवंटन सहित केंद्र निर्धारण की सूची भेजने की अंतिम तिथि 27 नवंबर घोषित की गई है।

स्कूलों की मान्यता गतिशील होने वाले विद्यालयों की सूची अपडेट करने की तिथि 28 नवंबर, केंद्र निर्धारण की आपत्तियों व शिकायतों संबंधी प्रत्यावेदन अपलोड करने की तिथि चार दिसंबर, शिकायतों का केंद्र निर्धारण समिति से निस्तारण करा कर सूची अपलोड करने के तिथि 11 दिसंबर, प्रत्येक केंद्र पर छात्रों के आवंटन सूची 17 दिसंबर तय है।

वहीं, निस्तारण के बाद यदि दुबारा फिर कोई आपत्ति आती है तो उसकी अपलोड करने की सूची 22 दिसंबर व सभी शिकायतों का निस्तारण व तैयारी पूर्ण कर अंतिम केंद्र निर्धारण सूची को अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर घोषित की गई है।