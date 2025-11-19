ऊंचाहार–कानपुर रेलमार्ग पर मरम्मत कार्य शुरू, 1600 करोड़ का बजट अलॉट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार-कानपुर रेलमार्ग के दोहरीकरण के कार्य को सुचारु रूप से शुरू करने के लिए विभागीय तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। रेलखंड के रेलवे गेटों को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि दोहरीकरण शुरू होने पर आमजन व वाहनों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसको लेकर रेलवे फाटकों पर रबराइज़िंग का कार्य कराया जा रहा है।



वर्ष 2023-24 में फाफामऊ से उन्नाव स्टेशन तक रेलमार्ग दोहरीकरण के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण मुख्य निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, लेकिन परियोजना की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे ने प्राथमिक चरण के कार्यों को आगे बढ़ा दिया है।