    ऊंचाहार–कानपुर रेलमार्ग पर मरम्मत कार्य शुरू, 1600 करोड़ का बजट अलॉट

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 04:00 PM (IST)

    ऊंचाहार-कानपुर रेलमार्ग के दोहरीकरण की तैयारी शुरू हो गई है। रेलवे गेटों को दुरुस्त करने के लिए रबराइज़िंग का कार्य किया जा रहा है। फाफामऊ से उन्नाव तक दोहरीकरण के लिए 1600 करोड़ का बजट है। टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने से मुख्य कार्य शुरू नहीं हो पाया है, लेकिन प्राथमिक कार्य जारी हैं। अधिकारियों का कहना है कि इससे दोहरीकरण में गति आएगी और यातायात बाधित नहीं होगा।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार-कानपुर रेलमार्ग के दोहरीकरण के कार्य को सुचारु रूप से शुरू करने के लिए विभागीय तैयारियां आरंभ कर दी गई हैं। रेलखंड के रेलवे गेटों को दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि दोहरीकरण शुरू होने पर आमजन व वाहनों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसको लेकर रेलवे फाटकों पर रबराइज़िंग का कार्य कराया जा रहा है।

    वर्ष 2023-24 में फाफामऊ से उन्नाव स्टेशन तक रेलमार्ग दोहरीकरण के लिए लगभग 1600 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया था। टेंडर प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण मुख्य निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है, लेकिन परियोजना की आवश्यकताओं को देखते हुए रेलवे ने प्राथमिक चरण के कार्यों को आगे बढ़ा दिया है।

    अधिकारियों का कहना है कि समय रहते तैयारी करने से दोहरीकरण के कार्य में गति आएगी और यातायात व्यवस्था भी बाधित नहीं होगी। बताया कि रेलवे गेटों की रबराइज़िंग होने से फाटक मजबूत होंगे व वाहनों के आवागमन में दिक्कत नहीं होगी। इससे बारिश, भारी ट्रैफिक के दौरान फिसलन, पटरी धंसने, टूट-फूट की आशंका कम हो जाती है।

    डलमऊ सीनियर सेक्शन इंजीनियर बीबी सिंह का कहना है कि यह कार्य इसलिए किया जा रहा है कि आने वाले समय में दोहरीकरण हो तो रेलमार्ग पर पड़ने वाले पुल व रेलवे गेट उस कार्य में दिक्कत न उत्पन्न कर सकें।