    विधायक मनोज पांडेय के साथ योगी से मिलने पहुंचा हरिओम का परिवार, सीएम ने न्याय का भरोसा दिया

    By Safeer Ahmed Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 08:40 AM (IST)

    ऊंचाहार विधायक डॉ. मनोज कुमार पांडेय ने हरिओम की पत्नी और परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलवाया। परिवार ने अपराधियों पर कार्रवाई और सहायता के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने परिवार को नौकरी और न्याय का आश्वासन दिया और कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विधायक ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार विधायक डा. मनोज कुमार पांडेय ने मृतक हरिओम की पत्नी पिंकी (संगीता), पिंकी के पिता छोटेलाल व पुत्री अनन्या की शनिवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कराई। पीड़ित परिवार ने अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई और परिवार को दी गई सहायता के लिए मुख्यमंत्री का आभार और धन्यवाद दिया।

    पीड़ित परिवार ने विधायक डा.मनोज कुमार पांडेय का भी आभार प्रकट बताया कि घटना के दिन से ही विधायक परिवार की तरह उनके साथ खड़े हैं। उन्हें न्याय दिलाने में सहायक हुए।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायक की मांग पर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री आवास और नियमों के अंतर्गत पीड़ित की पत्नी के जीविकोपार्जन के लिए शीघ्र किसी विभाग में समायोजन का भी आश्वासन दिया। उन्होंने परिवार को आश्वस्त किया कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। घटना में जो लोग भी संलिप्त हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।