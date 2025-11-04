Language
    ऊंचाहार एक्सप्रेस के लोको पायलट को क्यों लगानी पड़ी इमरजेंसी ब्रेक? यात्रियों में मची अफरा-तफरी

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Tue, 04 Nov 2025 01:45 PM (IST)

    रायबरेली में उन्नाव और रघुराज सिंह स्टेशन के बीच ऊंचाहार एक्सप्रेस तीन मवेशियों से टकरा गई। इस घटना में तीनों मवेशियों की मौत हो गई, और ट्रेन लगभग आधे घंटे तक रुकी रही। अचानक ब्रेक लगने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। बाद में, रेलकर्मियों ने ट्रैक से अवशेष हटाकर ट्रेन को रवाना किया।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। मंगलवार सुबह चंडीगढ़ से प्रयागराज संगम जा रही गाड़ी संख्या 14218 ऊंचाहार एक्सप्रेस अचानक उन्नाव व रघुराज सिंह स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 182/06 व 182/04 के मध्य ट्रैक पर आए तीन मवेशियों से टकरा गए। हादसा सुबह करीब नौ बजे हुआ।

    अचानक इंजन को लोकोपायलट द्वारा ब्रेक लगाने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मवेशी एक के बाद एक ट्रैक पर आ गए थे, जिससे ट्रेन चालक को ब्रेक लगाना पड़ा, लेकिन टक्कर से तीनों मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई।

    टक्कर के बाद ट्रेन करीब 30 मिनट तक मौके पर ही खड़ी रही। इस दौरान यात्रियों ने घटना की जानकारी लेने के लिए खिड़कियों से बाहर झांकना शुरू कर दिया। रेलकर्मियों ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची इंजीनियरिंग विभाग की टीम ट्रैक से मवेशियों के अवशेष हटवाए और जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया।

    हादसे के कारण ऊंचाहार एक्सप्रेस निर्धारित समय से विलंब से प्रयागराज के लिए रवाना हुई। सहायक मंडल अभियंता एस कुमार का कहना है कि मौके पर इंजीनियरिंग विभाग की टीम भेजकर उसके अवशेषों को बाहर करने के बाद ट्रैक को ट्रेन संचालन के लिए बहाल करवा दिया गया है।