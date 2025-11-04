ऊंचाहार एक्सप्रेस के लोको पायलट को क्यों लगानी पड़ी इमरजेंसी ब्रेक? यात्रियों में मची अफरा-तफरी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मंगलवार सुबह चंडीगढ़ से प्रयागराज संगम जा रही गाड़ी संख्या 14218 ऊंचाहार एक्सप्रेस अचानक उन्नाव व रघुराज सिंह स्टेशन के बीच किलोमीटर संख्या 182/06 व 182/04 के मध्य ट्रैक पर आए तीन मवेशियों से टकरा गए। हादसा सुबह करीब नौ बजे हुआ।

अचानक इंजन को लोकोपायलट द्वारा ब्रेक लगाने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मवेशी एक के बाद एक ट्रैक पर आ गए थे, जिससे ट्रेन चालक को ब्रेक लगाना पड़ा, लेकिन टक्कर से तीनों मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई।

टक्कर के बाद ट्रेन करीब 30 मिनट तक मौके पर ही खड़ी रही। इस दौरान यात्रियों ने घटना की जानकारी लेने के लिए खिड़कियों से बाहर झांकना शुरू कर दिया। रेलकर्मियों ने सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची इंजीनियरिंग विभाग की टीम ट्रैक से मवेशियों के अवशेष हटवाए और जांच के बाद ट्रेन को रवाना किया गया।