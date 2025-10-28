Language
    यूपी के इस जिले में उज्ज्वला योजना का पोर्टल खुला, 17 हजार महिलाओं को मिलेगा फ्री गैस कनेक्शन

    By Amit Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:44 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के रायबरेली उज्ज्वला योजना का पोर्टल खुलने से 17 हजार महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाना और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, जिससे उनके जीवन में सुधार आएगा और वे स्वस्थ जीवन जी सकेंगी।

    उज्ज्वला योजना का पोर्टल खुला।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। सरकार उज्ज्वला गैस योजना के तहत जिले की 17 हजार तीन सौ जरूरतमंद महिलाओं को मुफ्त कनेक्शन मिलेंगे। इसके लिए पोर्टल को खोल दिया गया है। अभी तक उज्ज्वला कनेक्शन पर रोक लगी थी। जनपद में दो लाख 77 हजार दो सौ 62 पात्र आधी आबादी को इसका लाभ दिया गया है। इसके लिए जिला पूर्ति निरीक्षक को निर्देशित किया गया है।

    जनपद में इंडेन पेट्रोलियम कंपनी के एक लाख 62 हजार छह सौ 97, भारत पेट्रोलियम में 38 हजार एक सौ 10 व हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 76 हजार चार सौ 50 निर्धन परिवारों को फ्री उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए थे। इन्हीं तीन पेट्रोलियम कंपनियों को फिर नया लक्ष्य दिया गया है।

    अप्रैल 2024 में उज्ज्वला कनेक्शन पर रोक लगा दी गई थी। इस दौरान पोर्टल बंद रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने आधी आबादी को धुएं से बचाने के लिए साल 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की शुरूआत की थी। तब से इस योजना के तहत जरूरतमंद महिलाओं को अनवरत इसका लाभ दिया जा रहा है। इसमें कनेक्शन के साथ फ्री भरा सिलेंडर दिया जाता है।

    होली व दीपावली पर भी फ्री रिफिल किया हुआ सिलेंडर अवश्य उपलब्ध कराया जाता है। शासन ने पत्र भेजकर पात्र महिलाओं को फ्री उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने के लिए निर्देशित किया है। इस घोषणा के बाद आधी आबादी के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है।

    इन महिलाओं को ही मिलता है लाभ

    भारत सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत सिर्फ गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को ही लाभ मिलता है। इसके साथ ही योजना में लाभ लेने के लिए महिलाओं की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी जरूरी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए बीपीएल कार्ड का होना जरूरी है। इसके अलावा लाभार्थी महिलाओं का बैंक अकाउंट उनके आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है।

    इसके अलावा महिलाओं के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक अकाउंट की फोटोकापी, आयु प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर यह सब दस्तावेजों का होना भी जरूरी है, जिन महिलाओं के पास यह दस्तावेज नहीं होंगे, उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

    जनपद की 17 हजार तीन सौ महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल कंपनी का पोर्टल खुल गया है। पेट्रोलियम कंपनियों को निर्देशित किया गया है कि समय पर लक्ष्य को प्राप्त कर लें। किसी भी पात्र महिला को कोई समस्या न हो। -उबैर्दुरहमान, जिला पूर्ति अधिकारी।