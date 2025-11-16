रायबरेली में जहरीला पदार्थ खाने से दो युवकों की मौत, जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दो अलग-अलग गांवों में दो युवकों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।

ग्राम पूरे ठकुराइन मजरे अहल निवासी राहुल संदिग्ध परिस्थिति में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिवारजन ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। गोयरा मजरे घीसीगढ़ निवासी आशीष कुमार ने भी संदिग्ध परिस्थिति में जहरीला पदार्थ खा लिया।