रायबरेली में जहरीला पदार्थ खाने से दो युवकों की मौत, जांच में जुटी पुलिस
रायबरेली में दो अलग-अलग गांवों के दो युवकों ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। दो अलग-अलग गांवों में दो युवकों ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई।
ग्राम पूरे ठकुराइन मजरे अहल निवासी राहुल संदिग्ध परिस्थिति में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिवारजन ने उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। गोयरा मजरे घीसीगढ़ निवासी आशीष कुमार ने भी संदिग्ध परिस्थिति में जहरीला पदार्थ खा लिया।
हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र मोहन सरोज का कहना है कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।