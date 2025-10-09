फोन पर दिया तीन तलाक, फिर वीडियो कॉल पर कर ली दूसरी शादी, नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा
रायबरेली में एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके बीमार बेटे का इलाज नहीं कराया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। पति ने फोन पर तीन तलाक देकर वीडियो कॉल पर दूसरी शादी कर ली। पुलिस ने नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल पक्ष के उत्पीड़न का शिकार हुई एक विवाहिता ने अपने पति व ससुरालजन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का कहना है कि ससुराल वालों ने उसके बीमार बेटे का इलाज तक नहीं कराया, जिससे उसकी मौत हो गई।
इतना ही नहीं, विदेश में रह रहे पति ने फोन पर तीन तलाक देकर वीडियो कॉलिंग के जरिए दूसरी शादी भी कर ली। पुलिस ने मामले में नौ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
कटेहा गांव निवासी नगमा बानो की शादी पनाह नगर निवासी मोहम्मद कफील के साथ मुस्लिम रीति-रिवाज के साथ हुई थी। नगमा का आरोप है कि शादी में उसके मायकेवालों ने अपनी हैसियत के अनुसार सारा जरूरी सामान दिया था। शादी के एक वर्ष बाद उसे बेटा हुआ, लेकिन इसके बाद से ही पति, सास, ननद और देवर दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे।
ससुराल पक्ष द्वारा चार पहिया वाहन और नकद धनराशि की लगातार मांग की जाने लगी। मायके वाले आर्थिक रूप से असमर्थ थे, जिस कारण मांग पूरी न हो सकी। इस पर ससुरालजनों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी और जान से मारने की धमकी देने लगे। इसी बीच उसका पति सऊदी अरब चला गया।
कुछ दिन बाद उसका बेटा बीमार हो गया, लेकिन ससुराल पक्ष ने इलाज कराने के बजाय उसे बच्चे सहित घर से निकाल दिया। इलाज के अभाव में बच्चे की मौत हो गई। पीड़िता के मुताबिक, कुछ समय बाद उसके पति ने सऊदी से फोन पर उसे तीन तलाक दे दिया और दूसरी महिला से वीडियो कालिंग पर दूसरा निकाह कर लिया।
कोतवाल राघवन कुमार सिंह का कहना है कि आरोपित पति मोहम्मद कफील, सास सालिया बानो, ननद समा, रजिया, हाजिरा, देवर सलीम, सफीक, दूसरी पत्नी नफीसा और हाफिज मसरूर समेत कुल नौ लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
