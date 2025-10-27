घने कोहरे में भी नहीं रुकेगी ट्रेनों की रफ्तार, होम और डिस्टेंस सिग्नल से पहले होगी चूना मार्किंग

जागरण संवाददाता, रायबरेली। सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण रेलवे ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को लेकर उत्तर रेलवे प्रशासन ने एक नई पहल शुरू की है। अब रायबरेली जिले के अंतर्गत आने वाले सभी रेलवे स्टेशनों पर होम सिग्नल और डिस्टेंस सिग्नल से 270 मीटर पहले पटरी के किनारे सांकेतिक चूना मार्किंग की जाएगी। यह निशान लोको पायलटों के लिए संकेत का काम करेंगे, जिससे वे कोहरे के बीच भी सिग्नल की दूरी का अनुमान लगा सकेंगे।



हर साल ठंड के मौसम में घने कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम हो जाती है, जिससे ट्रेनों की गति नियंत्रित रखनी पड़ती है। कई बार सिग्नल दिखने में देर होने से ट्रेनों को अतिरिक्त रोकना पड़ता है या गति घटानी होती है। ऐसे में यह चूना मार्किंग लोको पायलटों को समय रहते सिग्नल की जानकारी देगी, जिससे ट्रेनों की गति और सुरक्षा दोनों बनी रहेंगी।