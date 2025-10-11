UP Train Cancel: कोहरे के दौरान कैंसिल होने वाली ट्रेनों की लिस्ट तैयार कर रहा रेलवे, यात्रियों को होगी असुविधा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। शीतकालीन कोहरे के चलते ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेलवे की ओर से कोहरे के दौरान निरस्त की जाने वाली ट्रेनों की सूची तैयार की जा रही है। अनुमान है कि इस बार दिसंबर से फरवरी तक करीब ट्रेनें रद्द की जा सकती हैं।



हर साल कोहरे की वजह से रेलवे ट्रैक पर दृश्यता काफी कम हो जाती है, जिससे ट्रेनों का समय पर संचालन मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा कारणों से रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ती हैं, जिससे हजारों यात्रियों को यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ता है। जिसमें गाड़ी संख्या 14218-14217 प्रयागराज-चंडीगढ़ के मध्य चलने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस आदि को निरस्त किए जाने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि इस ट्रेन के कई वर्ष से निरंतर निरस्त कोहरे के दौरान किया जाता है।