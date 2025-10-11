UP Train Cancel: कोहरे के दौरान कैंसिल होने वाली ट्रेनों की लिस्ट तैयार कर रहा रेलवे, यात्रियों को होगी असुविधा
रायबरेली में, रेलवे प्रशासन ने कोहरे के कारण ट्रेनों के संचालन में संभावित बाधाओं को देखते हुए तैयारी शुरू कर दी है। दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रद्द हो सकती हैं, जिससे यात्रियों को असुविधा होगी। ऊंचाहार एक्सप्रेस के रद्द होने की आशंका है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों का संचालन कम से कम प्रभावित करने के निर्देश दिए हैं। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। शीतकालीन कोहरे के चलते ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ने की संभावना को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेलवे की ओर से कोहरे के दौरान निरस्त की जाने वाली ट्रेनों की सूची तैयार की जा रही है। अनुमान है कि इस बार दिसंबर से फरवरी तक करीब ट्रेनें रद्द की जा सकती हैं।
हर साल कोहरे की वजह से रेलवे ट्रैक पर दृश्यता काफी कम हो जाती है, जिससे ट्रेनों का समय पर संचालन मुश्किल हो जाता है। सुरक्षा कारणों से रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ती हैं, जिससे हजारों यात्रियों को यात्रा में असुविधा का सामना करना पड़ता है। जिसमें गाड़ी संख्या 14218-14217 प्रयागराज-चंडीगढ़ के मध्य चलने वाली ऊंचाहार एक्सप्रेस आदि को निरस्त किए जाने की संभावना बढ़ गई है क्योंकि इस ट्रेन के कई वर्ष से निरंतर निरस्त कोहरे के दौरान किया जाता है।
इस बार रेलवे बोर्ड ने सभी जोनों को निर्देश दिया है कि ट्रेनों का संचालन कम से कम प्रभावित हो। इसके चलते अधिकारी उन ट्रेनों को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, ट्रेनों के रद्द होने से खासकर दैनिक यात्रियों, छात्र-छात्राओं और नौकरीपेशा लोगों को परेशानी उठानी पड़ेगी।
ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले संबंधित ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य लें। उधर स्टेशन अधीक्षक ऊंचाहार विनोद त्रिपाठी का कहना है कि प्रत्येक वर्ष ऊंचाहार एक्सप्रेस को निरस्त किया जाता है। जिससे इसके निरस्तीकरण को लेकर तैयारी चल रही है।
