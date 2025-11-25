Language
    रेल यात्रियों की बढ़ी परेशानी, ठंड और कोहरे के चलते कई ट्रेनें रहेंगी निरस्त

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 02:34 PM (IST)

    रेल यात्रियों के लिए चिंताजनक खबर है। ठंड और घने कोहरे के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा करने से पहले ट्रेनों की स्थिति की जांच कर लें और सहयोग करें। कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हुआ है।

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता रायबरेली। ठंड की दस्तक के साथ ही ट्रेनों की पंक्चुअल्टी प्रभावित होने लगी है। कुछ समय पहले तक जहां पंक्चुअल्टी 80 फीसदी से अधिक चल रही थी, वहीं अब यह गिरकर 60 प्रतिशत पर आ गई है। जहां सिर्फ 60 प्रतिशत ट्रेनें ही अपने निर्धारित समय पर पहुंच पा रही हैं।

    वहीं रायबरेली स्टेशन का औसत 60 से 75 फीसदी के बीच दर्ज किया गया। जबकि कोहरे को लेकर फरक्का एक्सप्रेस को निरस्त रखने का आदेश भी जारी किया गया है। ठंड के बढ़ते प्रभाव का असर सीधे ट्रेनों की रफ्तार पर देखने को मिल रहा है।

    मार्ग में छोटे-छोटे स्टेशनों और आउटर सिग्नलों पर घंटों खड़ी ट्रेनों की वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर, ठंड के कारण रेलवे ने कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से निरस्त करने का निर्णय भी लिया है।

    गाड़ी संख्या 14003 मालदा टाउन–दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस, जो रायबरेली स्टेशन होकर गुजरती है, उसे 6 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक निरस्त कर दिया गया है। इसी तरह इसकी वापसी ट्रेन 14004 दिल्ली–मालदा टाउन फरक्का एक्सप्रेस को 4 दिसंबर 2025 से 26 फरवरी 2026 तक रद्द रखा जाएगा। रेलवे के इस निर्णय से इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को खासा असर पड़ेगा।

    रिजर्वेशन सुपरवाइजर सरोज का कहना है कि अभी फरक्का एक्सप्रेस को निरस्त किया गया है। अभी और ट्रेनों का निरस्तीकरण होगा। जिसकी सूची उच्चाधिकारी तैयार कर रहे है। जिन्होने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेनों की नवीनतम स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें, ताकि अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।