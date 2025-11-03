Language
    रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 08:00 PM (IST)

    रायबरेली में एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। मृतकों के परिवार गहरे सदमे में हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की मौत।

    संवाद सूत्र, जगतपुर (रायबरेली)। रायबरेली-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगतपुर के भांव गांव के पास रविवार की देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हाे गई। मृतकों के परिवारजन समेत ग्रामीणों को सोमवार की सुबह घटना की जानकारी हुई। एक ही गांव के दो युवकों की मौत की घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है।

    जलालपुर बेही गांव निवासी रोहित कुमार  सोनू रविवार की देर रात बाइक से धान पीटने मुंशीगंज स्थित खेत जा रहे थे। रास्ते में भदोखर के भांव गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

    हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिर गए और वाहन उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गया। घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते घटना स्थल पर राहगीरों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई।

    राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अचानक दो युवकों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। मृतकों के परिवारजन की चीत्कार सुन लोगों भी आंखें भर आई।

    मृतक रोहित की मां मीना व सोनू की पत्नी माया के मुताबिक परिवारजन व ग्रामीणों को सोमवार की सुबह घटना के बारे में पता चला। भदोखर थानाध्यक्ष राकेश चंद्र आनंद का कहना है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा।