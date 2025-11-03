रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवकों की दर्दनाक मौत, गांव में छाया मातम

संवाद सूत्र, जगतपुर (रायबरेली)। रायबरेली-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगतपुर के भांव गांव के पास रविवार की देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हाे गई। मृतकों के परिवारजन समेत ग्रामीणों को सोमवार की सुबह घटना की जानकारी हुई। एक ही गांव के दो युवकों की मौत की घटना से गांव में मातम पसरा हुआ है।

जलालपुर बेही गांव निवासी रोहित कुमार सोनू रविवार की देर रात बाइक से धान पीटने मुंशीगंज स्थित खेत जा रहे थे। रास्ते में भदोखर के भांव गांव के पास किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी।

हादसे में दोनों युवक सड़क पर गिर गए और वाहन उन्हें कुचलते हुए आगे निकल गया। घटना में दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते घटना स्थल पर राहगीरों की भारी भीड़ एकत्रित हो गई।

राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अचानक दो युवकों की मौत से गांव में मातम का माहौल है। मृतकों के परिवारजन की चीत्कार सुन लोगों भी आंखें भर आई।