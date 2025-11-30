Indian Railways:रायबरेली में रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रैक्टर–बाइक, फुट ओवरब्रिज पर दौड़ाई जा रही साइकिल

जागरण संवाददाता, रायबरेली : स्टेशन परिसर में सुरक्षा मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेटफार्म नंबर एक पर जहां यात्रियों की सबसे अधिक भीड़ रहती है, वहीं ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलों का बेधड़क प्रवेश गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

हैरानी तो यह है कि फुट ओवरब्रिज जैसे महत्वपूर्ण पैदल मार्ग पर भी लोग बिना रोक-टोक साइकिल दौड़ाते नजर आ रहे हैं, जिससे यात्रियों की सुरक्षा पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। स्टेशन पर कुल पांच प्लेटफार्म है। जिसमें यात्री ट्रेनों का आवागमन अधिकांश प्लेटफार्म नंबर एक व संयुक्त प्लेटफार्म दो तीन से होता है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों की आवाजाही होता है।

जिसमें प्लेटफार्म नंबर एक पर ट्रैक्टर व बाइकें दौड़ रही थी तो वहीं जीआरपी के निकट बने फुटओवरब्रिज के ऊपर साइकिल सरेआम दौड़ाई जा रही है। इस स्टेशन पर इस तरह वाहनों का प्रवेश रेलवे नियमों का उल्लंघन है।