रायबरेली से ऊंचाहार तक टीआरसी मशीन से ट्रैक की जांच, पटरी की खामियों का करेंगे विश्वलेषण
रायबरेली-ऊंचाहार रेलखंड पर टीआरसी मशीन से रेलवे ट्रैक की जांच की गई। यह जांच रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। जांच के दौरान ट् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन से ऊंचाहार स्टेशन तक ट्रैक रिकॉर्डिंग कार (टीआरसी) मशीन से रेल पटरियों का निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में आरडीएसओ की विशेषज्ञ टीम शामिल रही। टीम के सीनियर सेक्शन इंजीनियर एमएन सिद्दीकी ने बताया कि टीआरसी मशीन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जो पटरी की खामियों को अल्ट्रासाउंड मशीन की तर्ज पर कैद कर उनका विश्लेषण करती है।
उन्होंने बताया कि रेल पटरियों में दरार, असंतुलन, ज्वाइंट की स्थिति, ट्रैक की अन्य खामियों की जांच इस मशीन के माध्यम से की जाती है। यह मशीन तेज रफ्तार से चलते हुए भी ट्रैक की वास्तविक स्थिति रिकॉर्ड करती है, जिससे किसी भी संभावित खतरे व तकनीकी खराबी का समय रहते पता लगाया जा सके।
निरीक्षण के दौरान टीम ने कई स्थानों पर ट्रैक की स्थिति को करीब से देखा व जरूरत के अनुसार सुधार संबंधी निर्देश दिए। अधिकारियों के अनुसार टीआरसी निरीक्षण से ट्रेनों की सुरक्षित व सुचारु आवाजाही सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिलती है। इससे न केवल दुर्घटनाओं की संभावना कम होती है, बल्कि ट्रैक की समय-समय पर मरम्मत व मॉनिटरिंग किया जाता है।
उन्होंने बताया कि रेलवे द्वारा नियमित अंतराल पर ऐसे तकनीकी निरीक्षण कराए जाते हैं ताकि पटरियों की मजबूती का निरंतर आकलन किया जा सके। निरीक्षण पूरा होने के बाद टीम अपनी विस्तृत रिपोर्ट संबंधित विभाग के उच्चाधिकारियों को सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
