UP: रायबरेली में फर्जी आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले तीन गिरफ्तार, छह पर मुकदमा

जागरण संवाददाता, रायबरेली: डीह पुलिस ने कूट रचित तरीके से आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने मऊ जनपद निवासी एक आरोपित समेत अलग-अलग बैंकों से पंजीकृत दो लोगों को मिलाकर छह आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए आरोपित बैंक के पंजीकृत दोनों आरोपितों की आइडी से कूट रचित तरीके से आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे। आरोपित प्रति आधार कार्ड के लिए 300 से 320 रुपये लेते थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरोह में कई अन्य आरोपित भी शामिल हैं, जिन्हें जांच में सामने लाया जाएगा।

डीह थानाध्यक्ष जितेंद्र मोहन ने दर्ज कराई एफआइआर में उल्लेख किया कि बुधवार की सुबह मऊ बाजार में चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि रोखा बाजार स्थित अंजली मोबाइल शाप में दुकानदार अरविंद व गोपालपुर स्थित मकान में शत्रुघ्न धोखाधड़ी कर कूट रचित तरीके से आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं।

जब अंजली मोबाइल शाप की जांच की गई तो दुकानदार अरविंद को आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाते हुए पकड़ा गया, जो कि मऊ जनपद के बबुआपुर रकवाराडीह थाना सराय लखन निवासी अनुज यादव की यूनियन बैंक की आइडी से बनाए जा रहे थे।

पूछताछ में अरविंद ने बताया कि सलोन के शहनवाज आलम ने उसे अनुज यादव की आइडी पासवर्ड दिया गया था। आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ग्राहक से 320 रुपये लिए जाते थे, जिसमें से 270 रुपये शहनवाज आलम को दे दिए जाते थे। इसके साथ ही अरविंद ने गोपालपुर गांव निवासी शत्रुघ्न के भी इसी प्रकार काम करने की पुष्टि की गई।