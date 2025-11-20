Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UP: रायबरेली में फर्जी आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले तीन गिरफ्तार, छह पर मुकदमा

    By Safeer Ahmed Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:12 PM (IST)

    Raibareilly Crime News: 

    prefferd source google
    Hero Image

    छह आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा 

    जागरण संवाददाता, रायबरेली: डीह पुलिस ने कूट रचित तरीके से आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाने वाले तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। मामले में पुलिस ने मऊ जनपद निवासी एक आरोपित समेत अलग-अलग बैंकों से पंजीकृत दो लोगों को मिलाकर छह आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस अधिकारियों के अनुसार पकड़े गए आरोपित बैंक के पंजीकृत दोनों आरोपितों की आइडी से कूट रचित तरीके से आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाते थे। आरोपित प्रति आधार कार्ड के लिए 300 से 320 रुपये लेते थे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरोह में कई अन्य आरोपित भी शामिल हैं, जिन्हें जांच में सामने लाया जाएगा।

    डीह थानाध्यक्ष जितेंद्र मोहन ने दर्ज कराई एफआइआर में उल्लेख किया कि बुधवार की सुबह मऊ बाजार में चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि रोखा बाजार स्थित अंजली मोबाइल शाप में दुकानदार अरविंद व गोपालपुर स्थित मकान में शत्रुघ्न धोखाधड़ी कर कूट रचित तरीके से आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं।

    जब अंजली मोबाइल शाप की जांच की गई तो दुकानदार अरविंद को आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाते हुए पकड़ा गया, जो कि मऊ जनपद के बबुआपुर रकवाराडीह थाना सराय लखन निवासी अनुज यादव की यूनियन बैंक की आइडी से बनाए जा रहे थे।

    पूछताछ में अरविंद ने बताया कि सलोन के शहनवाज आलम ने उसे अनुज यादव की आइडी पासवर्ड दिया गया था। आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए ग्राहक से 320 रुपये लिए जाते थे, जिसमें से 270 रुपये शहनवाज आलम को दे दिए जाते थे। इसके साथ ही अरविंद ने गोपालपुर गांव निवासी शत्रुघ्न के भी इसी प्रकार काम करने की पुष्टि की गई।

    थानाध्यक्ष के मुताबिक अरविंद को हिरासत में लेकर टीम गोपालपुर पहुंची, जहां शत्रुघ्न को आधार कार्ड बनाते हुए पकड़ा। शत्रघ्न द्वारा बैंक आफ बड़ौदा की अभिषेक कुमार की आइडी से आधार कार्ड बनाए जा रहे थे। पूछताछ में शत्रुघ्न ने बताया कि उसे अभिषेक की आइडी सलोन निवासी धीरेंद्र शर्मा द्वारा दी गई थी। शत्रुघ्न द्वारा प्रति आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र के ग्राहक से 250 रुपये लिए जाते थे, जिसमें से 200 रुपये धीरेंद्र शर्मा को दिए जाते थे।
    मामले की कराई जा रही है गंभीरता से जांच
    अपर पुलिस अधीक्षक, रायबरेली, संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि कूट रचित तरीके से आधार कार्ड व जन्म प्रमाण पत्र बनाए जाने के मामले में डीह के पूरे कोलऊ मजरे मऊ निवासी अरविंद कुमार, गोपालपुर निवासी शत्रुघ्न, सलोन के शहबाज आलम, धीरेंद्र शर्मा, मऊ जनपद के बबुआपुर रकवाराडीह सरायबख्शी निवासी अनुज यादव व अभिषेक कुमार समेत कुछ अन्य अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपित मऊ निवासी अनुज यादव, अरविंद कुमार व शत्रुघ्न को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामले की गंभीरता से जांच कराई जा रही है।