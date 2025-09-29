Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली के ऊंचाहार में ताला तोड़कर घुसे चोर, घर से नकदी समेत सवा लाख का सामान पार

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 08:58 AM (IST)

    रायबरेली के ऊंचाहार क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला जारी है। रविवार रात चोरों ने एक बंद घर का ताला तोड़कर नकदी और करीब सवा लाख के जेवरात चुरा लिए। होरैसा निवासी नीता देवी दो दिन पहले घर में ताला लगाकर गांव गई थीं। पड़ोसियों ने उन्हें घर का दरवाजा खुला होने की सूचना दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है लोगों में आक्रोश है।

    prefferd source google
    Hero Image
    रायबरेली के ऊंचाहार में ताला तोड़कर घुसे चोर, घर से नकदी समेत सवा लाख का सामान पार

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला नहीं थम रहा है। बीते चार दिनों चोर तीन वारदात कर चुके हैं। रविवार की रात चोरों ने एक नई वारदात को अंजाम दे डाला। 

    चोरों ने बंद पड़े घर का ताला तोड़कर नकदी समेत करीब सवा लाख के जेवरात पार कर दिए। घटना को लेकर लोगों में रोष है।

    होरैसा निवासी नीता देवी बाहरपुर गांव स्थित ऊंचाहार कानपुर राजमार्ग पर मकान बनाकर रहती हैं। ‌ इनके पति श्याम बाबू रोजी-रोटी के सिलसिले से किसी दूसरे शहर में रहते हैं। 

    नीता ने पुलिस को बताया कि वह दो दिन पूर्व मकान में ताला लगाकर होरैसा गांव गई थीं। रविवार की रात पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर जानकारी दी कि घर का दरवाजा खुला है। 

    नीता में मुताबिक, जब वह घर पहुंची तो देखा कि  दरवाजे पर लगे ताले की कुंडी कटी है व कमरे में रखी आलमारी का ताला और लाकर टूटा है। सामान की जांच करने पर पता चला कि आलमारी में रखी 20 हजार नकदी व करीब एक लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण गायब हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी होने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए। नीता ने पुलिस को फोन पर घटना की सूचना दी। कोतवाल संजय कुमार का कहना है कि घटना की सूचना मिली है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी।