रायबरेली के ऊंचाहार में ताला तोड़कर घुसे चोर, घर से नकदी समेत सवा लाख का सामान पार

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला नहीं थम रहा है। बीते चार दिनों चोर तीन वारदात कर चुके हैं। रविवार की रात चोरों ने एक नई वारदात को अंजाम दे डाला।

चोरों ने बंद पड़े घर का ताला तोड़कर नकदी समेत करीब सवा लाख के जेवरात पार कर दिए। घटना को लेकर लोगों में रोष है।

होरैसा निवासी नीता देवी बाहरपुर गांव स्थित ऊंचाहार कानपुर राजमार्ग पर मकान बनाकर रहती हैं। ‌ इनके पति श्याम बाबू रोजी-रोटी के सिलसिले से किसी दूसरे शहर में रहते हैं।

नीता ने पुलिस को बताया कि वह दो दिन पूर्व मकान में ताला लगाकर होरैसा गांव गई थीं। रविवार की रात पड़ोसियों ने उन्हें फोन कर जानकारी दी कि घर का दरवाजा खुला है।

नीता में मुताबिक, जब वह घर पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर लगे ताले की कुंडी कटी है व कमरे में रखी आलमारी का ताला और लाकर टूटा है। सामान की जांच करने पर पता चला कि आलमारी में रखी 20 हजार नकदी व करीब एक लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण गायब हैं।