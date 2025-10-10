रायबरेली में दीवार फांदकर घर में घुसे चोर, नकदी समेत ये कीमती सामान लेकर हुए फरार

संवाद सूत्र, नसीराबाद (रायबरेली)। नगर पंचायत के वार्ड एक लाला की बाजार में चोरों ने एक घर को निशाना बनाया। दीवार फांदकर घर में घुसे बेखौफ चोरों ने आलमारी व बक्से का ताला तोड़कर नकदी समेत करीब छह लाख के आभूषण पार कर दिए। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना को लेकर लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि आए दिन हो रही चोरी की वारदातों के बाद भी स्थानीय पुलिस रात्रि गश्त को लेकर गंभीर नहीं है। कस्बे के वार्ड एक लाला की बाजार नव्वन तालाब निवासी पप्पू ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि गुरुवार की रात वह और उनका परिवार खाना खाकर सो रहा था। सुबह उठने पर कमरे में रखी आलमारी व बक्से का ताला टूटा और सामान बिखरा मिला।

पप्पू के मुताबिक घर के पीछे की दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए चोरों ने आलमारी में रखे तीन लाख नौ हजार रुपये नकद व सोने का मांगटीका, झुमकी, मंगलसूत्र, बेसर व चांदी की पायजेब, हाथफूल समेत अन्य आभूषण पार कर दिए।

पप्पू का कहना है कि उनकी नानी के खेत का 2.74 लाख रुपये मुआवजा मिला था, जिसके कारण घर में 3.09 लाख रुपये नकदी रखी थी। घर में चोरी की जानकारी होने पर परिवारजन में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर आस पास लोग एकत्रित हो गए।