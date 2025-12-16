Language
    माघ मेले के दौरान रायबरेली में 2 रेलवे स्टेशनों पर बनेगी अस्थायी GRP चौकी, सुरक्षा व्यवस्था होगी बेहतर

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 07:42 PM (IST)

    माघ मेले के दौरान रायबरेली में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए दो रेलवे स्टेशनों पर अस्थायी जीआरपी चौकी बनाई जाएगी। यह पहल श्रद्धालुओं और यात्र ...और पढ़ें

    माघ मेले के लिए रेलवे स्टेशनों पर बनेगी अस्थायी जीआरपी चौकी।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। माघ मेले को लेकर बछरावां व लालगंज रेलवे स्टेशन पर अस्थायी जीआरपी चौकी बनाई जाएगी, ताकि मेले के दौरान निगरानी बढ़ाई जा सके। इन चौकियों पर एक दारोगा सहित पर्याप्त संख्या में सिपाहियों की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

    माघ मेला के दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुणा अधिक यात्री आते हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग उच्चाधिकारियों से की गई है, ताकि जरूरत के अनुसार फोर्स उपलब्ध कराई जा सके।

    भीड़ नियंत्रण के लिए स्टेशन परिसरों में विशेष होर्डिग एरिया भी बनाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इनमें यात्रियों को रोका जा सकेगा। इसके साथ ही ट्रेनों के आगमन व प्रस्थान के समय पुलिस कर्मी सतर्क रहेंगे।

    रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) की तैनाती भी समस्त स्टेशनों और भीड़भाड़ वाले रेलवे गेटों पर कर दी गई है। आरपीएफ और जीआरपी आपसी समन्वय के साथ सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जाएगा।

    जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार का कहना है कि बछरावां और लालगंज में अस्थायी जीआरपी चौकी बनाई जाएगी। स्टेशनों पर लगे सीसी कैमरे से आने जाने वाले यात्रियों पर नजर रखी जाएगी।