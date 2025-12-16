माघ मेले के दौरान रायबरेली में 2 रेलवे स्टेशनों पर बनेगी अस्थायी GRP चौकी, सुरक्षा व्यवस्था होगी बेहतर

जागरण संवाददाता, रायबरेली। माघ मेले को लेकर बछरावां व लालगंज रेलवे स्टेशन पर अस्थायी जीआरपी चौकी बनाई जाएगी, ताकि मेले के दौरान निगरानी बढ़ाई जा सके। इन चौकियों पर एक दारोगा सहित पर्याप्त संख्या में सिपाहियों की तैनाती की जाएगी, ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।

माघ मेला के दौरान ट्रेनों और स्टेशनों पर सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुणा अधिक यात्री आते हैं। ऐसे में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारियों की ओर से अतिरिक्त पुलिस बल की मांग उच्चाधिकारियों से की गई है, ताकि जरूरत के अनुसार फोर्स उपलब्ध कराई जा सके।