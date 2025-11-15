बिरसा मुंडा की जयंती पर सोनभद्र पहुंचे CM योगी, 548 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण
रायबरेली स्टेशन पर प्रतापगढ़ जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक यात्री का बैग छूट गया। भोपाल से कानपुर जा रहे रामकिशोर का बैग सीट पर ही रह गया था। रेलवे पुलिस को सूचना मिलने पर जीआरपी ने बैग बरामद किया, जिसमें पहचान पत्र सुरक्षित थे। दस्तावेजों के आधार पर बैग के मालिक को सूचित किया गया और शनिवार को उन्हें उनका सामान सुपुर्द कर दिया गया।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। स्टेशन पर प्रतापगढ़ जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक यात्री का बैग छूट जाने की घटना सामने आई। यात्री भोपाल से कानपुर गाड़ी संख्या 12183 भोपाल–प्रतापगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से आ रहा था। ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे रामकिशोर पुत्र पलऊ निवासी अवधपुरी, भोपाल (मध्यप्रदेश) का बैग सीट संख्या 34 पर रह गया था।
ट्रेन के आगे बढ़ जाने के बाद जब यात्री को बैग गायब होने की जानकारी हुई, तो इसकी सूचना तत्काल रेलवे पुलिस को दी गई। इसी दौरान रायबरेली रेलवे स्टेशन पर जीआरपी टीम को कोच के निरीक्षण के दौरान एक संदिग्ध बैग मिला।
सुरक्षा नियमों के तहत बैग की जांच की गई, जिसमें यात्री का पहचान पत्र व अन्य सामान सुरक्षित पाया गया। दस्तावेजों के आधार पर पुलिस टीम ने बैग के मालिक को सूचित किया।
जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार का कहना है कि कानपुर शादी में यात्री रामकिशोर के आते दौरान बैग शुक्रवार को भोपाल-प्रतापगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस में छूटा था जिसे शनिवार को उसे बुलाकर उन्हे दे दिया है।
