बिरसा मुंडा की जयंती पर सोनभद्र पहुंचे CM योगी, 548 करोड़ की परियोजनाओं का किया लोकार्पण

जागरण संवाददाता, रायबरेली। स्टेशन पर प्रतापगढ़ जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एक यात्री का बैग छूट जाने की घटना सामने आई। यात्री भोपाल से कानपुर गाड़ी संख्या 12183 भोपाल–प्रतापगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस से आ रहा था। ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा कर रहे रामकिशोर पुत्र पलऊ निवासी अवधपुरी, भोपाल (मध्यप्रदेश) का बैग सीट संख्या 34 पर रह गया था।

ट्रेन के आगे बढ़ जाने के बाद जब यात्री को बैग गायब होने की जानकारी हुई, तो इसकी सूचना तत्काल रेलवे पुलिस को दी गई। इसी दौरान रायबरेली रेलवे स्टेशन पर जीआरपी टीम को कोच के निरीक्षण के दौरान एक संदिग्ध बैग मिला।