Special Train: सीमित समय के लिए चलाई गई चंडीगढ़–वाराणसी स्पेशल ट्रेन, रायबरेली के लोगों को मिलेगी राहत
Indian Railways Operated Special Trains: गाड़ी संख्या 04228 वाराणसी–चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन रायबरेली स्टेशन पर रात 9:30 बजे पहुंचेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 04227 चंडीगढ़–वाराणसी स्पेशल ट्रेन रायबरेली से सुबह 6:28 बजे रवाना होगी।
जागरण संवाददाता, रायबरेली: यात्रियों की सुविधा के लिए चंडीगढ़ से वाराणसी के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह विशेष ट्रेन रायबरेली होकर गुजरेगी, जिससे जिले के यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी।
गाड़ी संख्या 04228 वाराणसी–चंडीगढ़ स्पेशल ट्रेन रायबरेली स्टेशन पर रात 9:30 बजे पहुंचेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 04227 चंडीगढ़–वाराणसी स्पेशल ट्रेन रायबरेली से सुबह 6:28 बजे रवाना होगी। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि रविवार से ये ट्रेन चलाई गई है। यह ट्रेन सीमित समय के लिए संचालित की जा रही है, जिससे छठ व आने वाले त्योहार पर यात्रियों को असुविधा न हो। ट्रेन में स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिल सके।
स्टेशन पर एकल खिड़की से हुआ रिजर्वेशन, यात्रियों में नाराजगी
रेलवे स्टेशन पर रिजर्वेशन की चार में से केवल एक खिड़की खुलने से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। स्थिति यह रही कि महिला और पुरुष यात्रियों को एक ही लाइन में लगना पड़ा, जिससे थोड़ी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। रिजर्वेशन विभाग में आठ कर्मचारी तैनात हैं, जिनमें से एक गंभीर बीमारी के कारण लंबे अवकाश पर हैं, जबकि एक अन्य रविवार को छुट्टी पर थे।
कर्मचारियों की कमी के चलते विभाग में केवल एक खिड़की से ही टिकटों का निर्गमन किया जा सका। इससे स्टेशन पर टिकट लेने पहुंचे यात्रियों में नाराजगी देखने को मिली। त्योहारी सीजन में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पर्याप्त स्टाफ की तैनाती की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी असुविधा का सामना न करना पड़े। कुछ यात्रियों ने महिलाओं के लिए अलग खिड़की की व्यवस्था की मांग भी की। हालांकि, मौके पर पहुंचे रिजर्वेशन प्रभारी ने स्थिति को संभालते हुए यात्रियों को समझाया कि कर्मचारियों की कमी अस्थायी है और जल्द ही सामान्य व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। प्रभारी के समझाने के बाद यात्री शांत हो गए और टिकट वितरण का कार्य सुचारु रूप से जारी रहा। रिजर्वेशन प्रभारी सरोज का कहना है कि कर्मचारियों की कमी है लेकिन रिजर्वेशन कराने आने वाले लोगों को असुविधा नहीं होगी। हम भी रिजर्वेशन काउंटर में बैठकर टिकट बनाए हैं।
