रायबरेली के इन 29 स्कूलों में बनेंगी दो-दो स्मार्ट क्लास, रोज 4 घंटे दी जाएगी कम्प्यूटर शिक्षा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जनपद में 46 माध्यमिक राजकीय विद्यालय संचालित हैं, जिसमें पहले चरण में 29 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास बनाई जाएंगी। इसके लिए परियोजना की तरफ से चयनित विद्यालयों की सूची जिले को भेज दी गई है। विद्यालयों के प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि स्मार्ट क्लास के लिए कक्ष का चिन्हांकन कराएं, चिंहित कक्ष में बिजली व्यवस्था व सुरक्षा संबंधी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। स्मार्ट क्लास में सामान की आपूर्ति के लिए दो संस्थाओं का चयन किया गया है। फर्मों द्वारा चयनित विद्यालयों में सामग्री भेजी जा रही है।

अधिकारियों ने बताया कि इसी वर्ष स्मार्ट चलाने का प्रयास किया जा रहा है। परियोजना ने चयनित जीजीआइसी बाला, राजकीय हाईस्कूल, दीन दयाल उपाध्याय माडल, राजकीय विद्यालय सनेही, जीजी हायर सेंकेंडरी स्कूल, राजकीय हाईस्कूल विनोवा, राजकीय विद्यालय टेरा बरौला, राजकीय हाईस्कूल पिंडारी कला, दीन दयाल राजकीय, दीन दयाल माडल, जीजीआइसी हरियावां, राजकीय बालिका हाईस्कूल, राजकीय बालिका गौरा, जवाहर इंटर कालेज, राजकीय बालिका खीरों, राजकीय बालिका लालगंज, बालिका इंटर कालेज महराजगंज, राजकीय हाईस्कूल सूची, राजकीय बालिका इंटर कालेज सलोन, राजकीय इंटर कालेज बुजुर्ग व हाईस्कूल सेकेंड्री स्कूल सहित 29 विद्यालयों की सूची जारी की है। इन विद्यालयों में दो-दो स्मार्ट क्लास बनाई जाएगी। प्र