SIR in UP: 2242 बूथों पर बीएलओ और बीएलए ने किया सूची का मिलान, 17.81 लाख गणना फॉर्म हुए डिजिटलाइज

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआआर) का कार्य पूरा हो गया है। हालांकि इस काम की अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को सभी 2242 बूथों पर बीएलओ व बीएलए ने बैठक कर सत्यापन सूची की जांच की। 17 लाख 81 हजार 984 गणना प्रपत्र का डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो गया।

तीन लाख 49 हजार 702 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट से बाहर हो गए हैं। छूटे मतदाताओं का फार्म छह 16 दिसंबर से भरवाने का काम शुरू हो जाएगा। सत्यापन में 67 हजार 529 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 75 हजार 823 व्यक्ति मौके पर नहीं पाए गए। एक लाख 69 हजार 607 लोग पूरी तरह अन्य जगह शिफ्ट हो गए हैं, जबकि 28 हजार 25 लोग अन्य जगह भी पंजीकृत पाए गए। इसमें मतदाताओं के नाम कटने के मामले में सदर तहसील सबसे आगे रही।

यहां पर 77 हजार 818 लोगों के नाम काटे गए। जबकि इस मामले में हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 37 हजार 772 मतदाता के नाम सूची से कटे। शुक्रवार को 2242 बूथों पर 2242 बीएलओ व राजनैतिक दलों के बनाए गए बीएलए ने बैठक की।

इस दौरान बीएलओ ने सत्यापन सूची बीएलए को दिखाई। बीएलए ने बूथवार सूची का सत्यापन किया। इस दौरान उन्होंने मृत व शिफ्ट हुए लोगों की सूची का मिलान किया और अपने क्षेत्र में इसकी जांच की। बूथ पर आए मतदाताओं को भी इससे संबंधित जानकारी दी गई। यह कार्य अभी शनिवार को भी चलेगा।