    SIR in UP: अनुपस्थिति मिले आंकड़ों में आ रही कमी, बीएलओ और बीएलए कर रहे ASD सूची का मिलान

    By Amit Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 06:54 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर के अंतर्गत अनुपस्थिति के आंकड़ों में कमी आ रही है। बीएलओ और बीएलए मिलकर एएसडी सूची का मिलान कर रहे हैं, जिससे मतदाता सूची को अ ...और पढ़ें

    अनुपस्थिति मिले आंकड़ों में आ रही कमी।

    जागरण संवाददाता। रायबरेली। मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) का कार्य पूरा हो गया है। हालांकि इस काम की अवधि 26 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। सभी 2242 बूथों पर दो दिन तक बीएलओ व बीएलए ने बैठक कर एएसडी सूची का मिलान किया गया।

    इस दौरान जैसे-जैसे एसआईआर का काम बढ़ रहा है। मौके पर न मिलने वाले लोगों के आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। इस दौरान बूथ से लेकर निर्वाचन कार्यालय तक छह हजार तीन सौ 83 लोगों ने फॉर्म छह भर दिया है।

    सत्यापन में सामने आया कि 67 हजार 529 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। एक लाख 69 हजार 607 लोग पूरी तरह अन्य जगह शिफ्ट हो गए हैं, जबकि 28 हजार 25 लोग डुप्लीकेट मिले हैं, जिनका एक स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर भी मतदाता सूची में नाम है।

    वहीं 75 हजार 823 व्यक्ति बीएलओ द्वारा घर जाने पर मौके पर नहीं मिले, जैसे-जैसे काम आगे बढ़ रहा है, अनुपस्थिति लाेग निर्वाचन कार्यालय, बूथ या बीएलओ से संपर्क कर अपना नाम जुड़वा रहे हैं। इससे इन आंकड़ों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। अनुपस्थिति, स्थानांतरित व मृतक के आंकड़ों में सबसे आगे सदर विधानसभा है।

    जहां तीनों मिलाकर लगभग 77 हजार 818 मतदाता बाहर हुए हैं। जबकि हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 37 हजार 772 मतदाता के नाम सूची से हटाए गए। शुक्रवार व शनिवार को 2242 बूथों पर 2242 बीएलओ ने राजनीतिक दलों के बनाए गए बीएलए के साथ बैठक की।

    इस दौरान बीएलओ ने सत्यापन की सूची बीएलए को जांच के ली दी। बीएलए ने मृत व शिफ्ट हुए लोगों को सूची के बारे में क्षेत्र में घूमकर और अपने संपर्क से उसकी सत्यता परखी। इस दौरान गणना प्रपत्र वितरण के दौरान अनुपस्थित मतदाता भी बूथ पर पहुंचे और जानकारी ली।

    ड्राफ्ट में जिनका नाम नहीं होगा उनको निर्वाचन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर नागरिकता दस्तावेज के साथ मौजूद रहने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद जिलास्तरीय अधिकारी द्वारा स्थलीय जांच की जाएगी।