    रायबरेली में पुलिया बनाकर ये काम करना भूल गए अफसर, अब लोगों को हो रही काफी परेशानी

    By Pulak Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 01:32 PM (IST)

    रायबरेली के शिवगढ़ में पुलिया बनने के बाद भी सड़क न बनने से लोगों को परेशानी हो रही है। पीडब्ल्यूडी ने पुलिया तो बना दी, पर दोनों तरफ डामरीकरण नहीं किया, जिससे राहगीरों और छात्रों को दिक्कत हो रही है। कई लोग मिट्टी में फंस रहे हैं और दुर्घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय लोगों ने जल्द सड़क बनाने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी के जेई ने जल्द काम पूरा करने का आश्वासन दिया है।

    पुलिया के पास धक्का देकर निकाले जा रहे वाहन : जागरण


    संवाद सूत्र, शिवगढ़ (रायबरेली)। शिवगढ़-महराजगंज संपर्क मार्ग पर आरडीआरके पब्लिक स्कूल के सामने निर्मित पुलिया के पास डामरीकरण न होने से वाहन बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे हैं। विद्यार्थियों को भी काफी परेशानी हो रही है। पुलिया का निर्माण कई महीने पूर्व हो गया, लेकिन अभी तक पीडब्ल्यूडी ने उसके पास पक्का रास्ता बनाना मुनासिब नहीं समझा।

    मजबूरी में राहगीरों को बाईपास से गुजरना पड़ रहा है। अनजाने में पुलिया के ऊपर से गुजरने पर वाहन पुलिया के पास मिट्टी में फंस जाते हैं।

    संगीत मिश्रा, रामकिशोर मौर्य, अशोक यादव, अंश ने बताया कि पीडब्ल्यूडी ने पुलिया का निर्माण तो करा दिया, लेकिन पुलिया के दोनों ओर पक्का रास्ता बनाना जरूरी नहीं समझा। विद्यार्थी और बाइक सवार अक्सर गिरकर चोटिल होते हैं। पीडब्ल्यूडी के जेई आलोक चौधरी का कहना है कि जल्द ही पुलिया के दोनों ओर डामरीकरण कराकर आवागमन बहाल किया जाएगा।