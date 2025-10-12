नायब तहसीलदार समेत दो घायल, चालक को झपकी आने पर पुलिया से टकराकर पलटी स्कॉर्पियो
एक स्कॉर्पियो पुलिया से टकरा गई, जिससे नायब तहसीलदार सहित दो लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।
संवादसूत्र, जागरण। ऊंचाहार (रायबरेली)। लखनऊ से प्रयागराज जा रहे नायब तहसीलदार की स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पट्टी रहस कैथवल गांव स्थित बाईपास किनारे बनी पुलिया से टकरा गई। घटना में नायब तहसीलदार समेत दो लोग घायल हो गए। ग्रामीणों द्वारा घायलों को सीएचसी पहुंचाया गया, जहां नायब तहसीलदार की हालत गंभीर होने के चलते चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें प्रयागराज स्थित अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।
नायब तहसीलदार और एक अन्य घायल
राकेश यादव प्रयागराज जनपद के बारा तहसील में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत है। शनिवार की रात वह अपने चालक ज्ञान चंद्र साहू के साथ निजी स्कॉर्पियो से किसी आवश्यक कार्यवश लखनऊ गए हुए थे। देर रात वे वापस लौट रहे थे, तभी पट्टी रहस कैथवल स्थित रायबरेली प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास पर चालक को अचानक झपकी आ गई, जिससे स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर बाईपास किनारे बनी पुलिया से टकराकर पलटकर गई।
हादसे के बाद दौड़कर पहुंचे ग्रामीण
टक्कर इतनी तेज थी कि आवाज सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने घायलों को वाहन से बाहर निकाल एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया। सीएचसी अधीक्षक डा मनोज शुक्ल ने बताया कि रमेश कुमार यादव की हालत गंभीर होने पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें प्रयागराज स्थित अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं दूसरे घायल ज्ञान चंद्र का इलाज किया गया है।
कोतवाल अजय कुमार राय का कहना है कि घटना की जानकारी के बाद स्कॉर्पियो को सड़क से बाहर कराया जा रहा है। यातायात संबंधी कोई समस्या नहीं है।
