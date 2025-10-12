लखनऊ से रायबरेली आ रही रोडवेज बस बछरावां के पास खराब, फिर यात्रियों को कैसे भेजा गया?

जागरण संवाददाता, रायबरेली। श निवार शाम लखनऊ से रायबरेली आ रही परिवहन निगम डिपो की एक बस तकनीकी खराबी के चलते बछरावां कस्बे के पास अचानक बंद हो गई। बस सवार यात्री कर्मचन्द्र का कहना है कि बस में तकरीबन 25 यात्री सवार थे, जिन्हें काफी देर तक सड़क किनारे परेशान होना पड़ा।

बाद में विभाग द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरी बस भेजी गई, जिससे सभी यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य के लिए रवाना किया गया। वहीं, खराब बस को रविवार सुबह डिपो की वर्कशॉप में लाया गया, जहां तकनीकी जांच की जा रही है। इस घटना से यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि बस में कैसे खराबी आई है जिसको लेकर डिपो स्तर के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है।