    रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से पलटा ई-रिक्शा, बालक की मौत और चार घायल

    By Parbhat Shukla Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 04:04 PM (IST)

    रायबरेली में एक दुखद घटना में, एक अज्ञात वाहन ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे एक बच्चे की मौत हो गई और कई घायल हो गए। अन्य घटनाओं में, एसडीएम की गाड़ी से बाइक टकरा गई, एक व्यक्ति बंदर से टकराकर घायल हो गया, और एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामलों की जांच कर रही है।

    संवाद सूत्र, अमावां (रायबरेली)। मिल एरिया के मालिन का पुरवा निवासी अनिल अपने भाई सुनील, पत्नी नेहा, पुत्र 12 वर्षीय अंकुर व तीन वर्षीय हार्दिक के साथ मंगलवार की रात डिघिया गांव में आयोजित मेला देखने गए थे। देर रात सभी ई रिक्शा से वापस घर लौट रहे थे। रास्ते में प्लाई फैक्ट्री के पास अज्ञात वाहन ने उनके ई रिक्शा में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया।

    हादसे में रिक्शा सवार सभी गंभीर रूप से घायल हो गए। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। सभी घायलों को रिक्शे से बाहर निकाला गया। पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने अंकुर को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य घायलों को भर्ती कर उनका उपचार किया जा रहा है। थानाध्यक्ष मिल एरिया का कहना है कि अज्ञात वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

    एसडीएम चंद्र प्रकाश गौतम अपनी सरकारी गाड़ी से सूची की ओर जा रहे थे। दरसवां कोल्ड स्टोर के समीप बिना हेलमेट के सामने से आ रहे राहुल व बृजभान निवासी दरसवां ने सड़क पर अचानक बाइक की दिशा बदल दी, जिससे उनकी बाइक एसडीएम की गाड़ी से टकरा गई। दुर्घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एसडीएम ने अपने सुरक्षाकर्मी और चालक की मदद से घायलों को सरकारी वाहन से सीएचसी पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    इसके बाद एसडीएम खुद घायलों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे और युवकों के इलाज की व्यवस्था अपनी निगरानी में कराई।
    महराजगंज : पूरे बैशन मजरे हलोर ग्राम निवासी गया प्रसाद बाइक से रायबरेली जा रहे थे। तहसील गेट के पास अचानक उनकी बाइक से बंदर से टकरा गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। आस पास के लोगों ने उन्हें सीएचसी पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर किया गया है।

    ऊंचाहार: डलमऊ के मातादीन का पुरवा निवासी रहम दोना पत्तल का काम करता है। बुधवार की शाम वह ऊंचाहार से घर वापस लौट रहा था। रायबरेली प्रयागराज राष्ट्रीय मार्ग पर बटोही रेस्टोरेंट के पास रायबरेली की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने उसकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रहम घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे सीएचसी ले जाया गया, जहां उसका उपचार किया गया।