    ससुराल से बाइक से घर जा रहा था युवक, रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 25 Oct 2025 08:55 AM (IST)

    रायबरेली के बछरावा मार्ग पर सलेथू गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार राहुल गुप्ता की मौत हो गई। राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ट्रामा सेंटर ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान मोबाइल से हुई। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। बछरावा मार्ग स्थित सलेथू गांव के पास बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में घायल युवक को राहगीरों की मदद से जरिए एंबुलेंस सी एच सी लाया गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर के जाते समय उसकी रस्ते में मौत हो गई। युवक के पास मोबाइल के जरिए करीब 1 घंटे बाद युवक की पहचान हो सकी।

    घटना शुक्रवार देर रात करीब साढ़े 9 बजे की है। बछरावा के हसन गंज निवासी युवक राहुल गुप्ता अपनी सलेथू गांव स्थित ससुराल से घर के लिए निकले। गांव के बाहर निकलते ही बछरावा - महराजगंज मार्ग पर राहगीरों ने एक युवक को राहगीरों ने खून से लतपथ सड़क पर पड़ा देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से उसे सी एच सी लाई।

    युवक के सिर व हाथ के अलावा मुंह में भी गंभीर चोट रही। चिकित्सक एस के राय ने इसकी हालत नाजुक बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना परिजनों को मिली तो परिजन मौके पर पहुंचे।उसे जिला अस्पताल ले गए। मृतक के भाई विनोद ने बताया कि जिला अस्पताल में भी हालत काबू नहीं मिली तो चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया।

    लखनऊ ले जाते समय उसकी मौत हो गई। कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत हुई ही। टक्कर किस गाड़ी से हुई इसका पता लगाया पता रहा है। तहरीर आने पर केस दर्ज किया जाएगा।