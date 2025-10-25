ससुराल से बाइक से घर जा रहा था युवक, रायबरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। बछरावा मार्ग स्थित सलेथू गांव के पास बाइक सवार युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में घायल युवक को राहगीरों की मदद से जरिए एंबुलेंस सी एच सी लाया गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत नाजुक देख जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से ट्रामा सेंटर के जाते समय उसकी रस्ते में मौत हो गई। युवक के पास मोबाइल के जरिए करीब 1 घंटे बाद युवक की पहचान हो सकी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना शुक्रवार देर रात करीब साढ़े 9 बजे की है। बछरावा के हसन गंज निवासी युवक राहुल गुप्ता अपनी सलेथू गांव स्थित ससुराल से घर के लिए निकले। गांव के बाहर निकलते ही बछरावा - महराजगंज मार्ग पर राहगीरों ने एक युवक को राहगीरों ने खून से लतपथ सड़क पर पड़ा देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से उसे सी एच सी लाई।

युवक के सिर व हाथ के अलावा मुंह में भी गंभीर चोट रही। चिकित्सक एस के राय ने इसकी हालत नाजुक बताते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना परिजनों को मिली तो परिजन मौके पर पहुंचे।उसे जिला अस्पताल ले गए। मृतक के भाई विनोद ने बताया कि जिला अस्पताल में भी हालत काबू नहीं मिली तो चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया।