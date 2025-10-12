कम बजट में थार डेजर्ट में कैंपिंग का मौका, शानदार है IRCTC का 'राजस्थान हेरिटेज' हवाई टूर पैकेज

जागरण संवाददाता, रायबरेली। सर्दियों में पर्यटन प्रेमियों के लिए एक सुनहरा अवसर सामने आया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईआरसीटीसी) ने यात्रियों की मांग को देखते हुए राजस्थान हेरिटेज नामक विशेष हवाई टूर पैकेज की घोषणा की है। यह टूर 24 नवम्बर 2025 को लखनऊ से शुरू होगा और कुल 06 रात एवं 07 दिन की अवधि का होगा।

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा (आईआरसीटीसी) के लखनऊ स्थित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा संचालित इस पैकेज के तहत पर्यटक उदयपुर, माउंट आबू, जोधपुर और जैसलमेर के प्रमुख स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। खास बात यह है कि इस यात्रा में जैसलमेर के थार डेजर्ट में कैंपिंग का भी रोमांचक अनुभव शामिल होगा।

पर्यटकों को तीन सितारा होटलों में ठहरने की सुविधा दी जाएगी, जिसमें लखनऊ से उड़ान, भोजन और स्थानीय परिवहन की संपूर्ण व्यवस्था शामिल है। यात्रा के दौरान उदयपुर की झीलें और महल, माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर, जोधपुर का मेहरानगढ़ किला और जैसलमेर का मरुस्थलीय जीवन प्रमुख आकर्षण होंगे।