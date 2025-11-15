रेलवे स्टेशन पर लगे लिफ्ट के टेलीफोन चोरी, अंदर फंसे लोगों को मदद के लिए नहीं कोई साधन

जागरण संवाददाता, रायबरेली। स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाए गए लिफ्ट अब खुद परेशानी का सबब बन गए हैं। प्लेटफार्म नंबर एक और संयुक्त प्लेटफॉर्म नंबर दो-तीन पर स्थापित लिफ्टों में लगे टेलीफोन बीते दिनों रहस्यमय ढंग से गायब हो गए हैं। इन टेलीफोनों के माध्यम से कोई यात्री लिफ्ट में फंस जाने पर स्टेशन कर्मियों या आपात सहायता दल से संपर्क कर सकता था, लेकिन अब यह सुविधा ठप हो गई है।

यात्रियों का कहना है कि लिफ्ट का उपयोग करते समय उन्हें डर बना रहता है कि कहीं अचानक व विद्युत कटने पर लिफ्ट बंद न हो जाए। यदि ऐसा हुआ तो अंदर फंसे व्यक्ति के पास मदद बुलाने का कोई साधन नहीं रहेगा।

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और दिव्यांगजनों की मदद के लिए स्टेशन पर आधुनिक लिफ्टें लगाई थीं। परंतु सुरक्षा उपकरणों की अनदेखी से अब यह सुविधा जोखिम में बदलती जा रही है। यात्री कमलेश, धनंजय, राजेन्द्र यादव, गंगासागर का कहना है कि रेलवे अधिकारियों से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। विद्युत विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर एसएम मीना का कहना है कि आसपास के बच्चे व कुछ अराजकतत्वों के द्वारा ऐसा किया गया है, जिन्होने बताया कि यात्रियों को दिक्कत नही होने दिया जाएगा।