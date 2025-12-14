रायबरेली में रेलवे कर्मियों को मिलेगी 245 आवास, अधिकारियों ने की आवास निर्माण की डिमांड

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे विभाग ने कर्मचारियों की आवासीय समस्या को दूर करने के लिए राहत भरा कदम उठाया है। रेलवे अधिकारियों ने 245 नये आवासों के निर्माण के लिए डिमांड भेजी है। इन आवासों के स्वीकृत और निर्माण होने के बाद वर्षों से किराये के मकानों व दूर-दराज क्षेत्रों में रहने को मजबूर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी।

रेलवे स्टेशन पर पुराने आवासों को जर्जर घोषित किया गया है। जिनके स्थान पर नये आवास बनाया जाएगा। इसको लेकर पुराने आवास जर्जर घोषित करने के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारी ऐसे हैं, जिन्हें विभागीय आवास उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

इसके चलते कर्मचारियों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर ड्यूटी पर आना-जाना पड़ता है, जिससे समय के साथ-साथ आर्थिक बोझ भी बढ़ता है। नये आवास बनने से न सिर्फ कर्मचारियों का जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि उनकी कार्यक्षमता पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।