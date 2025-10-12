दीपावली से पहले रेलवे का स्पेशल अभियान शुरू, ट्रेन में चढ़ने से पहले भूलकर भी मत करना ये गलती

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली त्योहार के मद्देनज़र रेलवे अधिकारियों ने बेटिकट यात्रियों पर लगाम कसने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। रायबरेली जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में प्रतिदिन लखनऊ से आ रही टीटीई और आरपीएफ की संयुक्त उड़नदस्ता टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही है। यह अभियान दीपावली तक जारी रहेगा।



मुख्य टिकट निरीक्षक आर.के. यादव ने बताया कि त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रीभार बढ़ने के कारण बेटिकट यात्रा भी अधिक होने की संभावना होने के कारण ऐसे में रेलवे को राजस्व हानि से बचाने और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष चेकिंग की व्यवस्था की गई है।