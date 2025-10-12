दीपावली से पहले रेलवे का स्पेशल अभियान शुरू, ट्रेन में चढ़ने से पहले भूलकर भी मत करना ये गलती
दीपावली के मद्देनज़र रेलवे ने बेटिकट यात्रियों पर लगाम कसने के लिए चेकिंग अभियान शुरू किया है। रायबरेली में लखनऊ से आ रही टीटीई और आरपीएफ की टीम ट्रेनों में जांच कर रही है। मुख्य टिकट निरीक्षक आर.के. यादव ने बताया कि त्योहारों में बेटिकट यात्रा बढ़ने से रेलवे को राजस्व हानि होती है, जिसे रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग में बेटिकट यात्री पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली त्योहार के मद्देनज़र रेलवे अधिकारियों ने बेटिकट यात्रियों पर लगाम कसने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। रायबरेली जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में प्रतिदिन लखनऊ से आ रही टीटीई और आरपीएफ की संयुक्त उड़नदस्ता टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही है। यह अभियान दीपावली तक जारी रहेगा।
मुख्य टिकट निरीक्षक आर.के. यादव ने बताया कि त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रीभार बढ़ने के कारण बेटिकट यात्रा भी अधिक होने की संभावना होने के कारण ऐसे में रेलवे को राजस्व हानि से बचाने और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष चेकिंग की व्यवस्था की गई है।
शुक्रवार और शनिवार को की गई चेकिंग के दौरान 35 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे 250-250 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिन्होने स्पष्ट किया कि उड़नदस्ता टीम किसी भी समय, किसी भी ट्रेन में जांच कर सकती है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें, अन्यथा जुर्माना भरने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
