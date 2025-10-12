Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दीपावली से पहले रेलवे का स्पेशल अभियान शुरू, ट्रेन में चढ़ने से पहले भूलकर भी मत करना ये गलती

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:04 PM (IST)

    दीपावली के मद्देनज़र रेलवे ने बेटिकट यात्रियों पर लगाम कसने के लिए चेकिंग अभियान शुरू किया है। रायबरेली में लखनऊ से आ रही टीटीई और आरपीएफ की टीम ट्रेनों में जांच कर रही है। मुख्य टिकट निरीक्षक आर.के. यादव ने बताया कि त्योहारों में बेटिकट यात्रा बढ़ने से रेलवे को राजस्व हानि होती है, जिसे रोकने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग में बेटिकट यात्री पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जा रहा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दीपावली से पहले रेलवे का स्पेशल अभियान शुरू, इन यात्रियों पर कसेगा शिकंजा 

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। दीपावली त्योहार के मद्देनज़र रेलवे अधिकारियों ने बेटिकट यात्रियों पर लगाम कसने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। रायबरेली जिले के विभिन्न रेलवे स्टेशनों से होकर गुजरने वाली ट्रेनों में प्रतिदिन लखनऊ से आ रही टीटीई और आरपीएफ की संयुक्त उड़नदस्ता टीम नियमित चेकिंग अभियान चला रही है। यह अभियान दीपावली तक जारी रहेगा।

    मुख्य टिकट निरीक्षक आर.के. यादव ने बताया कि त्योहारों के दौरान ट्रेनों में यात्रीभार बढ़ने के कारण बेटिकट यात्रा भी अधिक होने की संभावना होने के कारण ऐसे में रेलवे को राजस्व हानि से बचाने और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष चेकिंग की व्यवस्था की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार और शनिवार को की गई चेकिंग के दौरान 35 बेटिकट यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे 250-250 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जिन्होने स्पष्ट किया कि उड़नदस्ता टीम किसी भी समय, किसी भी ट्रेन में जांच कर सकती है। यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि वे वैध टिकट के साथ ही यात्रा करें, अन्यथा जुर्माना भरने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।