रेलवे पेंशनरों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र; ये है पूरा प्रॉसेस

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बैंक या पेंशन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लखनऊ मंडल में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 की शुरुआत हो गई।

इस पहल के तहत पेंशनर अब घर बैठे ही मोबाइल फोन, फेस ऑथेंटिकेशन ऐप या बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।



अभियान की शुरुआत के मौके पर मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस सुविधा का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और अस्वस्थ पेंशनरों को सुविधा प्रदान करना है। अक्सर वृद्ध पेंशनरों को बैंक या दफ्तरों की लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी।

अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। जीवन प्रमाण पत्र आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 के तहत विशेष शिविर भी जल्द आयोजित किए जाएंगे, जहां कर्मचारियों और पेंशनरों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।