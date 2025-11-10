Language
    रेलवे पेंशनरों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे जमा करें जीवन प्रमाण पत्र; ये है पूरा प्रॉसेस

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    रेलवे पेंशनरों के लिए अच्छी खबर है। लखनऊ मंडल में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 शुरू हो गया है। अब पेंशनर घर बैठे ही मोबाइल ऐप या बायोमेट्रिक डिवाइस से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। वरिष्ठ नागरिकों को बैंक या दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। यह प्रक्रिया समय बचाने के साथ-साथ सुरक्षित भी है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे पेंशनरों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें अपने जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए बैंक या पेंशन कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। लखनऊ मंडल में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 की शुरुआत हो गई।

    इस पहल के तहत पेंशनर अब घर बैठे ही मोबाइल फोन, फेस ऑथेंटिकेशन ऐप या बायोमेट्रिक डिवाइस की मदद से अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे।

    अभियान की शुरुआत के मौके पर मंडल के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस सुविधा का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों और अस्वस्थ पेंशनरों को सुविधा प्रदान करना है। अक्सर वृद्ध पेंशनरों को बैंक या दफ्तरों की लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती थी।

    अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। जीवन प्रमाण पत्र आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान 4.0 के तहत विशेष शिविर भी जल्द आयोजित किए जाएंगे, जहां कर्मचारियों और पेंशनरों को इस प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

    रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस सुविधा से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि प्रक्रिया भी पारदर्शी और सुरक्षित बनेगी। पेंशनरों को अपने मोबाइल में जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड कर आधार नंबर और पेंशन विवरण दर्ज करना होगा।

    इसके बाद ओटीपी या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण से प्रमाण पत्र स्वतः संबंधित विभाग को भेज दिया जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा का कहना है पेंशनरों से अपील की गई है कि वे इस डिजिटल सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और आवश्यक होने पर नजदीकी स्टेशन या सहायता केंद्र से मदद प्राप्त करें। इस पहल से सभी रेलवे पेंशनरों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।