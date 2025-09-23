यूपी के इन रेल कर्मचारियों को मिलने वाला है एक करोड़ का फायदा, बदल जाएगा सैलरी अकाउंट

रायबरेली के लगभग 1200 रेलवे कर्मचारियों के वेतन खाते अब भारतीय स्टेट बैंक में स्थानांतरित होंगे। एसबीआई की विशेष बीमा योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर एक करोड़ और एयरपोर्ट दुर्घटना में 1.60 करोड़ तक का बीमा कवर मिलेगा। रेलवे प्रशासन का यह फैसला कर्मचारियों के हित में है जिससे उन्हें बेहतर बैंकिंग सेवाएं और सुरक्षा मिलेगी।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले के अन्तर्गत लगभग 1200 रेलवे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब सभी कर्मचारियों का वेतन खाता भारतीय स्टेट बैंक में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके तहत उन्हें एसबीआई की विशेष बीमा योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें दुर्घटना में मृत्यु होने पर एक करोड़ तथा एयरपोर्ट पर यात्रा के दौरान किसी दुर्घटना में मृत्यु होने पर 1.60 करोड़ तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।

रेलवे प्रशासन द्वारा यह निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया है, जिससे न केवल उन्हें बेहतर बैंकिंग सेवाएं मिलेंगी, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी यह कदम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एसबीआई द्वारा दी जा रही यह सुविधा एक वेतन खाता योजना के अंतर्गत आती है, जिसमें दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में उच्च बीमा कवर, नामांकित परिजनों को त्वरित भुगतान की प्रक्रिया, और अन्य वित्तीय लाभ शामिल हैं।

इस पहल का उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित वित्तीय भविष्य उपलब्ध कराना है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में आर्थिक सहारा मिलेगा।जल्द ही सभी कर्मचारियों के खाते एसबीआई में स्थानांतरित किए जाएंगे और उन्हें योजना से संबंधित जानकारी दी जाएगी।

इससे रेलवे कर्मचारियों को जहां एक ओर बैंकिंग सेवाओं का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर उन्हें एक मजबूत बीमा सुरक्षा भी प्राप्त होगी। एसबीआई बैंक के शाखा प्रबंधक आरती चौधारी का कहना है कि सोमवार के दिन स्टेशन पर शिविर भी इस संदर्भ में लगाया गया है।