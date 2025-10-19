यूपी में रेलवे ने शुरू की नई पहल, अब डिजिटल दर्ज होगी TTE की उपस्थिति; इन स्टेशनों पर हुआ लागू

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे ने अब लखनऊ मंडल में अपने टिकट जांच कर्मियों (TTE) की उपस्थिति प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करते हुए एक महत्वपूर्ण तकनीकी कदम उठाया है। मंडल की सभी 11 टीटीई लॉबी में रायबरेली के साथ ही लखनऊ, वाराणसी जंक्शन, उन्नाव, प्रयागराज संगम, शाहगंज, अयोध्या धाम, सुल्तानपुर, बाराबंकी, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ एवं अयोध्या कैंट में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है।



अब टिकट चेकिंग स्टाफ की उपस्थिति रियल टाइम में डिजिटल रूप से दर्ज होगी, जिससे मैनुअल रजिस्टर की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों की कार्यकुशलता, समयपालन और जवाबदेही में सुधार होगा। बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति डेटा सीधे केंद्रीकृत रूप से संग्रहित होगा, जिससे प्रबंधन को वास्तविक समय में कर्मियों की उपस्थिति और ड्यूटी शेड्यूलिंग की जानकारी प्राप्त होगी।