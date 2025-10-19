यूपी में रेलवे ने शुरू की नई पहल, अब डिजिटल दर्ज होगी TTE की उपस्थिति; इन स्टेशनों पर हुआ लागू
रेलवे ने लखनऊ मंडल में टीटीई की उपस्थिति को डिजिटल करने के लिए बायोमेट्रिक प्रणाली लागू की है। रायबरेली समेत 11 लॉबी में यह सिस्टम शुरू किया गया है। इससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ेगी और उपस्थिति रियल टाइम में दर्ज होगी। मैनुअल रजिस्टर का इस्तेमाल अब नहीं होगा, जिससे पारदर्शिता आएगी और ड्यूटी प्रबंधन सरल होगा। यह डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे ने अब लखनऊ मंडल में अपने टिकट जांच कर्मियों (TTE) की उपस्थिति प्रणाली को पूरी तरह डिजिटल करते हुए एक महत्वपूर्ण तकनीकी कदम उठाया है। मंडल की सभी 11 टीटीई लॉबी में रायबरेली के साथ ही लखनऊ, वाराणसी जंक्शन, उन्नाव, प्रयागराज संगम, शाहगंज, अयोध्या धाम, सुल्तानपुर, बाराबंकी, मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ एवं अयोध्या कैंट में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है।
अब टिकट चेकिंग स्टाफ की उपस्थिति रियल टाइम में डिजिटल रूप से दर्ज होगी, जिससे मैनुअल रजिस्टर की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इस नई व्यवस्था से कर्मचारियों की कार्यकुशलता, समयपालन और जवाबदेही में सुधार होगा। बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा उपस्थिति डेटा सीधे केंद्रीकृत रूप से संग्रहित होगा, जिससे प्रबंधन को वास्तविक समय में कर्मियों की उपस्थिति और ड्यूटी शेड्यूलिंग की जानकारी प्राप्त होगी।
मंडल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा का कहना है कि यह बदलाव डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बायोमेट्रिक प्रणाली से उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया अब अधिक प्रामाणिक, पारदर्शी और समयबद्ध हो गई है।
यह रेलवे को तकनीकी रूप से सक्षम और संचालन में अधिक प्रभावशाली बनाएगी। रायबरेली टीटीई समेत 11 लॉबी में भी यह प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापित हो चुकी है, जिससे स्थानीय स्तर पर भी कर्मचारियों की निगरानी और ड्यूटी प्रबंधन अब अधिक सटीक और सरल हो गया है। यह पहल रेलवे की डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को नई दिशा देने वाली साबित होगी।
