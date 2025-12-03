Language
    रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर पार्षल विभाग बड़ी लापरवाही उजागर, जांच के बाद होगी कार्रवाई

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 03:47 PM (IST)

    रायबरेली रेलवे स्टेशन के पार्सल विभाग में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। बिना लिखा-पढ़ी के सामान भेजने से अनियमितताएं हो रही थीं। रेलवे विभाग ने ...और पढ़ें

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर पार्षल विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर एक व्यापारी ने बिना बुकिंग ऑफिस पहुंचे ही दूसरी ओर से अपने माल को वाहन में लादकर भेज दिया। इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे रेलवे विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।

    वायरल वीडियो में कुछ लोग रेलवे स्टेशन परिसर के एक किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं, जहां व्यापारी का माल सीधे वाहन में लादा जा रहा है। यात्री धर्मचन्द्र,बिरजू , राजेश ,दीपक का कहना है कि यह कार्य विभागीय प्रक्रिया के विपरीत किया गया और न तो बुकिंग ऑफिस में एंट्री के लिए ले जाया गया।

    इस कारण जीएसटी चोरी की आशंका भी जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इसे विभाग की लापरवाही बताते हुए कहा कि वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी की अनुपस्थिति में रेलवे की राजस्व हानि बढ़ने का खतरा बना रहता है। हलाकि जिम्मेदार अधिकारियों की माने तो प्लेटफार्म पर आए पार्षल सामग्री को बिना आफिस आए व उनके दस्तावेज कम्प्यूटर पर बिना खारिज किए नही भेजा जा सकता है। मामला सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया है।

    उधर, वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी डीडी शुक्ला का कहना है कि न तो हमारे जानकारी में न मेरे मौजूदगी में ऐसा हुआ है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक (डीसीएम) कुलदीप तिवारी ने कहा कि वीडियो संज्ञान में लिया गया है। फिलहाल हम मामले की जांच करा रहे हैं। जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकेगा। यदि नियम विरुद्ध गतिविधि की पुष्टि होती है तो संबंधित कर्मचारियों और व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।