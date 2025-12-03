रायबरेली में रेलवे स्टेशन पर पार्षल विभाग बड़ी लापरवाही उजागर, जांच के बाद होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर पार्षल विभाग की गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है। वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर एक व्यापारी ने बिना बुकिंग ऑफिस पहुंचे ही दूसरी ओर से अपने माल को वाहन में लादकर भेज दिया। इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे रेलवे विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं।



वायरल वीडियो में कुछ लोग रेलवे स्टेशन परिसर के एक किनारे खड़े दिखाई दे रहे हैं, जहां व्यापारी का माल सीधे वाहन में लादा जा रहा है। यात्री धर्मचन्द्र,बिरजू , राजेश ,दीपक का कहना है कि यह कार्य विभागीय प्रक्रिया के विपरीत किया गया और न तो बुकिंग ऑफिस में एंट्री के लिए ले जाया गया।

इस कारण जीएसटी चोरी की आशंका भी जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने इसे विभाग की लापरवाही बताते हुए कहा कि वाणिज्य निरीक्षक प्रभारी की अनुपस्थिति में रेलवे की राजस्व हानि बढ़ने का खतरा बना रहता है। हलाकि जिम्मेदार अधिकारियों की माने तो प्लेटफार्म पर आए पार्षल सामग्री को बिना आफिस आए व उनके दस्तावेज कम्प्यूटर पर बिना खारिज किए नही भेजा जा सकता है। मामला सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया है।