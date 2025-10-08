DM ने लगाई फटकार तो एक घंटे में ही बदल गई सड़क की सूरत, पहले आए दिन पलट रहे थे ई-रिक्शा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने निर्देश पर डिग्री कालेज चौराहे से विकास भवन जाने वाले मार्ग की मरम्मत कराई गई। मार्ग पर बड़ी बड़ी लोहे की सरिया निकली हुई थी, इससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आए दिन ई-रिक्शा पलट रहे थे और लाेग चोटिल हो रहे थे।

इस मार्ग पर महाविद्यालय, विकास भवन, तहसील, कलेक्ट्रेट समेत अन्य प्रतिष्ठान हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अपनी कार में बैठ कर आराम से निकल जाते है।लोगों का कहना है कि नगर पालिका के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। डीएम ने तत्काल जिम्मेदारों को मार्ग की मरम्मत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद नगर पालिका की टीम ने मार्ग की मरम्मत कराई।