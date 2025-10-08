Language
    DM ने लगाई फटकार तो एक घंटे में ही बदल गई सड़क की सूरत, पहले आए दिन पलट रहे थे ई-रिक्शा

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 08 Oct 2025 05:50 PM (IST)

    रायबरेली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर डिग्री कॉलेज चौराहे से विकास भवन जाने वाले मार्ग की मरम्मत कराई गई। सड़क पर निकली सरिया से लोगों को परेशानी हो रही थी ई-रिक्शा पलट रहे थे। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नगरपालिका से मरम्मत करवाई जिससे राहगीरों को राहत मिली।

    डीएम ने डाटा, एक घंटे में हो गई खस्ताहाल सड़क की मरम्मत

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने निर्देश पर डिग्री कालेज चौराहे से विकास भवन जाने वाले मार्ग की मरम्मत कराई गई। मार्ग पर बड़ी बड़ी लोहे की सरिया निकली हुई थी, इससे लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। आए दिन ई-रिक्शा पलट रहे थे और लाेग चोटिल हो रहे थे।

    इस मार्ग पर महाविद्यालय, विकास भवन, तहसील, कलेक्ट्रेट समेत अन्य प्रतिष्ठान हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अपनी कार में बैठ कर आराम से निकल जाते है।लोगों का कहना है कि नगर पालिका के अधिकारियों से कई बार शिकायत की गई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोगों ने मामले की शिकायत जिलाधिकारी से की। डीएम ने तत्काल जिम्मेदारों को मार्ग की मरम्मत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के निर्देश के बाद नगर पालिका की टीम ने मार्ग की मरम्मत कराई।