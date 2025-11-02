Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Raibareilly News: महिला पुलिसकर्मी पर फायरिंग का वीडियो प्रसारित!

    By Safeer Ahmed Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Sun, 02 Nov 2025 08:55 PM (IST)

    Raibareilly News: अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि प्रसारित वीडियो किसी फिल्म या ड्रामे का सीन है, जिसे प्रसारित किया जा रहा है। जांच कर फर्जी वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    इंटरनेट मीडिया पर रविवार को एक वीडियो प्रसारित 

    जागरण संवाददाता, रायबरेली : इंटरनेट मीडिया पर रविवार को एक वीडियो प्रसारित हुआ। प्रसारित वीडियो में गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि एक महिला पुलिसकर्मी को लगती है।

    गोली लगने पर महिला पुलिसकर्मी लड़खड़ाते हुए गिरने लगती है। इस दौरान चारों ओर भगदड़ मच जाती है। वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति द्वारा इसे जनपद का बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस अधिकारियों द्वारा इसे नकारते हुए किसी ड्रामे का सीन बताया जा रहा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि प्रसारित वीडियो किसी फिल्म या ड्रामे का सीन है, जिसे प्रसारित किया जा रहा है। जांच कर फर्जी वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी।