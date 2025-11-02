Raibareilly News: महिला पुलिसकर्मी पर फायरिंग का वीडियो प्रसारित!

जागरण संवाददाता, रायबरेली : इंटरनेट मीडिया पर रविवार को एक वीडियो प्रसारित हुआ। प्रसारित वीडियो में गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ती है, जो कि एक महिला पुलिसकर्मी को लगती है।

गोली लगने पर महिला पुलिसकर्मी लड़खड़ाते हुए गिरने लगती है। इस दौरान चारों ओर भगदड़ मच जाती है। वीडियो प्रसारित करने वाले व्यक्ति द्वारा इसे जनपद का बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस अधिकारियों द्वारा इसे नकारते हुए किसी ड्रामे का सीन बताया जा रहा है।