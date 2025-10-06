रायबरेली में स्मार्ट मीटर से परेशान उपभोक्ता, गलत बिलों का नहीं हो रहा समाधान; लगाने पड़ रहे दफ्तर के चक्कर

जागरण टीम रायबरेली। बिजली विभाग द्वारा पुराने बिजली मीटर बदलकर स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नए मीटर लगने से उपभोक्ताओं को हर माह बिल निकलवाने, गलत बिल आदि से राहत मिलेगी, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद से अधिक परेशान हैं।

किसी के मीटर का बिल नहीं बन रहा तो किसी का बिल गलत निकाला जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी उपभोक्ताओं के बिल संशोधित नहीं हो पा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों में रोष है।

जनवरी में मीटर बदला गया। एक माह का बिल निकला, उसके बाद से अब तक काेई बिल नहीं बना। इसको लेकर करीब 10 बार से अधिक शिकायत की जा चुकी है। लखनऊ मुख्यालय में शिकायत पर करीब 15 दिन पहले दोबारा मीटर बदला गया है, लेकिन अभी बिल नहीं निकला। - आकाश शुक्ला, खाली सहाट

फरवरी में मीटर लगाया गया था, लेकिन अब तक एक भी बार बिल नहीं निकला है। कई बार शिकायत करने के बाद पता चला है कि मीटर अभी चढ़ा ही नहीं है। ऐसे में कई महीनों का बिल बकाया होता जा रहा है, जिसे इकट्ठा जमा करने में भी समस्या होगी, लेकिन शिकायत पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। - अनुग्रह राठौर, सुभाष नगर

अप्रैल में 2275 रुपये का बिल आया था, जिसे जमा कर दिया गया। अगस्त में मीटर बदलने के बाद सितंबर का बिल 27230 रुपये निकाल दिया गया है। इससे पहले हर महीने 250 से 300 रुपये के बीच बिल आता था। बिल में संशोधन के लिए दो बार गोरा बाजार व कई बार अटौरा पावर हाउस के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। - ज्योती, अटौरा

पिछला बिल जुलाई में जमा कराया गया था। अगस्त माह में पुराना मीटर बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाया गया, जिसके बाद 2508 रुपये का बिल आया है। घर में सिर्फ तीन एलईडी बल्ब और दो पंखे चलते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हर बार 300 से 350 रुपये तक का ही बिल आता था। बिल सही कराने के लिए कई बार कार्यालय के चक्कर लगा चुके, समाधान नहीं हुआ। - सुनीता, अटौरा

जुलाई में 770 रुपये का बिल आया था, हमने कहा अगले महीने जमा कर देंगे। अगस्त में स्मार्ट मीटर लगा तो सितंबर का बिल 10027 रुपये निकाल दिया गया। घर में तीन पंखे, चार बल्ब और घरेलू सबमर्सिबल है। पहले 350 से 400 रुपये ही बिल आता था। अटौरा पावर हाउस से लेकर गोरा बाजार बिजली आफिस तक कई चक्कर लगा चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। - निर्मला, अटौरा