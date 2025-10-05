स्टेशन पर मिलने वाला पानी हो गया सस्ता, मगर फिर भी दुकानदार ले रहे ज्यादा पैसे; अधिकारियों तक पहुंच गई रिपोर्ट

रायबरेली रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल के दामों में कटौती के बाद भी यात्रियों को राहत नहीं मिल रही है। एक लीटर की बोतल अभी भी 15 रुपये में बेची जा रही है जबकि 500 मिलीलीटर की बोतलें उपलब्ध ही नहीं हैं। यात्रियों ने नई दरों को सख्ती से लागू करने और छोटी बोतलें उपलब्ध कराने की मांग की है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे द्वारा यात्रियों को राहत देने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर से स्टेशन पर मिलने वाली पैक्ड पेयजल की कीमतों में कटौती की गई है। अब एक लीटर पानी की बोतल 15 रुपये के बजाय 14 रुपये में तथा 500 मिलीलीटर की बोतल 10 की जगह 9 रुपये में उपलब्ध होनी चाहिए। लेकिन धरातल पर इसका असर नजर नहीं आ रहा।

स्टेशन पर अभी भी दुकानों में एक लीटर पानी की बोतल 15 रुपये में ही बेच रही हैं, जबकि 500 मिलीलीटर की बोतल किसी भी दुकानों पर उपलब्ध ही नहीं है। यात्रियों को मजबूरी में महंगा पानी खरीदना पड़ रहा है। कई बार तो विकल्प न होने के कारण 1 लीटर की बोतल ही खरीदनी पड़ती है।

यात्रियों ने रेलवे अधिकारियों से मांग की है कि स्टेशन पर नई दरों को सख्ती से लागू कराया जाए और 500 मिलीलीटर की बोतलों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। यात्री विमल,नंदकिशोर का कहना है कि नये रेट का आदेश पारित होने के बाद भी पुराने रैपर वाले पानी की बातलें बेंचा जा रहा है।