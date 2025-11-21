UP: रायबरेली में बुजुर्ग महिला को कागजों पर दिखाया मृत, बंद कर दी गई पेंशन

संवाद सूत्र, जागरण, रायबरेली: लालगंज में 87 वर्षीय वृद्धा सरला की पेंशन रुक गई। जब उसके परिवार के लोगों को पेंशन रुकने की जानकारी की तो पता चला कि सरकारी कागजों पर उसे मृत दिखाया गया है। उनको मृत दिखाकर पेंशन बंद कर दी गई है।

उतरागौरी गांव की सरला को वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। मई से उन्हें पेंशन नहीं मिली। सरला के पोते अभिषेक राज सिंह ने बताया कि वह पेंशन न आने का कारण जानने समाज कल्याण विभाग पहुंचे। वहां पर मशक्कत के बाद पता चला कि किसी जांच रिपोर्ट में उन्हें मृत दिखाया गया है।