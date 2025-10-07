रायबरेली में 786 जोड़े थामेंगे एक-दूजे का हाथ, सामूहिक विवाह तीन चरणों में होगा; तिथि और स्थान तय

रायबरेली में सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग ने 2025-26 के लिए 786 विवाह का लक्ष्य रखा है। जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने तीन चरणों में विवाह आयोजित करने की घोषणा की है जिसमें अलग-अलग तारीखों और स्थानों पर कार्यक्रम होंगे। अधिकारियों को योजना का प्रचार करने और लाभार्थियों का पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। शासन की महत्वाकांक्षी योजना, सामूहिक विवाह की तिथि व स्थान निर्धारित किया गया है। इस बार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 786 सामूहिक विवाह का लक्ष्य दिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने पत्र जारी कर बताया कि सामूहिक विवाह तीन चरण में होंगे। विकासखंड सतांव स्थित गन्ना कांटा मैदान में तीन नवंबर को पहले चरण के कार्यक्रम में 12 निकाय के लाभार्थी शामिल होंगे। वहीं दूसरे चरण का आयोजन 12 नवंबर को विकास खंड सलोन के मिनी स्टेडियम में होगा, जिसमें छह निकाय के पात्र आएंगे। जबकि आखिरी व तीसरा सामूहिक विवाह कार्यक्रम शहर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) परिसर आयोजित किया जाएगा।