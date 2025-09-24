Language
    HC ने दिया आदेश तो बुलडोजर लेकर पहुंच गया प्रशासन, यूपी के इस जिले में DM ने SDM को दिए कब्जा हटवाने के निर्देश

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:06 PM (IST)

    रायबरेली के ऊंचाहार में शिया वक्फ और कब्रिस्तान की संपत्ति पर एक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा था जिससे प्रदूषण फैल रहा था। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने एसडीएम को कब्जा हटाने के निर्देश दिए। पुलिस और राजस्व टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कोयले का ढेर हटवाया और भूमि मुतवल्ली को सौंप दी गई।

    उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने वक्फ की जमीन से हटवाया अतिक्रमण

    संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। कस्बा के थाना रोड स्थित शिया वक्फ व कब्रिस्तान की संपत्ति है, जिस पर कस्बा निवासी व्यक्ति द्वारा कब्जा कर पत्थर व लकड़ी के कोयले का ढेर लगाकर धूल मिट्टी व प्रदूषण फैलाया जा रहा था। इससे कब्रिस्तान में पूर्वजों की कब्रों पर नमाज अदा करने के लिए आने जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

    उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डीएम हर्षिता माथुर ने एसडीएम को निर्देशित कर वक्फ संपत्ति से कब्जा हटवाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने पुलिस और राजस्व की टीम गठित कर कब्जा हटवाया है।

    कस्बा निवासी वक्फ बोर्ड की मुतवल्ली तबस्सुम नकवी ने बताया कि कस्बा की भूमि संख्या 3702 वक्फ संपत्ति व कब्रिस्तान के नाम दर्ज है, जिसकी सुरक्षा व प्रबंध के लिए बोर्ड द्वारा उन्हें मुतवल्ली नियुक्त किया है।

    तबस्सुम नकवी ने बीते 12 फरवरी को उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि कस्बे की रफीकुन निशा द्वारा निर्धारित शर्तों के विपरीत दुकान के आगे पत्थर व लकड़ी के कोयले का ढेर लगाकर आबादी में प्रदूषण फैला रहे हैं।

    इससे आम नागरिकों समेत पूर्वजों की कब्र पर आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समस्या को लेकर मुतवल्ली तबस्सुम नकवी ने उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की। उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच ने नौ सितंबर को आदेश पारित करते हुए वक्फ संपत्ति से अनाधिकृत कब्जा हटाए जाने के निर्देश दिए थे।

    आदेश का अनुपालन में जिलाधिकारी ने एसडीएम को पुलिस और राजस्व विभाग की टीम गठित कर अवैध कोयले के ढेर व कब्जा हटवाए जाने के निर्देश दिए। बुधवार को एसडीएम राजेश श्रीवास्तव ने पुलिस और राजस्व टीम गठित कर वक्फ बोर्ड की संपत्ति से कोयले का ढेर हटवा दिया।

    एसडीएम ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश पर वक्फ संपत्ति कब्रिस्तान की भूमि पर लगे कोयले के ढेर को हटवा कर भूमि मुतवल्ली के सुपुर्द कर दी गई है।