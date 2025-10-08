हरिओम हत्याकांड में चार अन्य गिरफ्तार, आरोपियों पर लगेगा रासुका; 15 और लोगों की तलाश जारी

रायबरेली के ऊंचाहार में हरिओम हत्याकांड में पुलिस ने चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि हरिओम मानसिक रूप से बीमार थे और भीड़ ने पीट-पीटकर उनकी हत्या कर दी। अब तक नौ गिरफ्तारियां हुई हैं और कई संदिग्धों की तलाश जारी है। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसपी ने जातिगत भ्रम न फैलाने की अपील की है।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास फतेहपुर निवासी हरिओम की पीटकर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने चार अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने बताया कि हरिओम वाल्मिकी मानसिक रूप से बीमार था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जब भीड़ ने उसे पकड़ा तो वह सही से अपनी पहचान नहीं बता सका, जिसके चलते भीड़ ने लाठी डंडों व बेल्ट से पीटकर उसकी हत्या कर दी। मामले में चार अन्य आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है। घटना में अब तक नौ आरोपितों को गिरफ्तारी की जा चुकी है।

साथ ही करीब 10 से 15 लोगों को चिह्नित किया गया है, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपितों पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी तथा कार्रवाई को रासुका तक ले जाया जाएगा। एसपी ने कहा कि पकड़े गए आरोपितों में सभी जाति के लोग हैं, इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि मामले को लेकर जातिगत भ्रम न फैलाएं।

एसपी ने बताया कि मृतक के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर तत्काल पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व में पकड़े गए आरोपितों से पूछताछ व वीडियो की जांच के आधार पर घटना स्थल के आस पास के ही गांवों के चार अन्य आरोपितों को मंगलवार को पकड़ा गया है, जिनमें शिव प्रसाद अग्रहरि जो घटना स्थल पर मौजूद था, लेकिन न तो उसके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई न ही घटना को रोकने का प्रयास किया गया। इसके अतिरिक्त सुरेश गुप्ता, आशीष पासी और लल्ली पासी को गिरफ्तार किया गया है।

इसके अलावा करीब 10 से 15 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनकी तलाश में टीमें जनपद से लेकर गैर प्रांत तक दबिश दे रही हैं। साथ ही हम फतेहपुर पुलिस व मृतक के परिवार के संपर्क में हैं। एसपी ने कहा कि जनपद में शांति व्यवस्था कायम है। कुछ लोगों द्वारा मामले को जातिगत रंग देने का प्रयास कर रहे हैं।

आरोपित न तो मृतक को जानते थे न ही उसकी जाति के बारे में। आरोपितों में सभी जाति के लोग हैं, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जो आरोपित बचे है, उनको भी पकड़कर कार्रवाई की जाएगी। जनता से अनुरोध है कि मामले को लेकर किसी प्रकार से जातिगत भ्रम न फैलाएं। एसपी ने बताया कि आरोपितों पर गैंगस्टर के साथ ही रासुका की कार्रवाई भी की जाएगी।