रायबरेली के किराना गोदाम में खाद्य विभाग की छापेमारी, अरहर दाल-मटर और मुनक्का सीज

रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग ने रोजाना रूरल कामर्स के गोदाम पर छापा मारा। टीम ने अरहर दाल मटर मुनक्का समेत कई खाद्य पदार्थों को जब्त किया। सूजी घी और अन्य सामानों के 14 नमूने जांच के लिए भेजे गए। अधिकारियों ने बताया कि पैकेट पर जरूरी जानकारी न होने के कारण जब्ती की गई। शिकायत मिलने पर त्योहार को देखते हुए यह कार्रवाई हुई।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने एक्सपायरी खाद्य पदार्थों की बिक्री की आशंका पर रोजाना रूरल कामर्स के गोदाम में छापेमारी की। इस पर लखनऊ के खाद्य सुरक्षा अधिकारी समेत अभिहित अधिकारी व स्थानीय पांच खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने गोदाम में छापेमारी की।

इस दौरान अरहर दाल, मटर, मुनक्का समेत कई खाद्य पदार्थों को सीज किया गया है। इसके साथ ही अलग-अलग खाद्य पदार्थों के 14 नमूने लिए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। इन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी लखनऊ महेंद्र कुमार, स्थानीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्येन्द्र यादव, महेंद्र कुमार यादव, संजय त्रिपाठी, उदयराज ने आइटीआइ के पास स्थित रोजाना रूरल कामर्स के गोदाम में छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने 352 किलोग्राम अरहर दाल, 85 किलो मटर और नौ किलो मुनक्का समेत कई खाद्य पदार्थों को सीज किया। इसके साथ ही सूजी, अमूल घी, मूंगफली दाना, मूंगफली तेल, मुनक्का, मटर दाल, गुड़, मिस्री, पिसी मिर्च, जावित्री, राजमा, सेवई और अरहर दाल के दो नमूने लिए।

अधिकारियों ने बताया कि रोजाना के जिले में करीब 12 आउटलेट हैं, इसी गाेदाम से सामान बिक्री होने के लिए जाता है। अभिहित अधिकारी डा. चेतराम प्रजापति का कहना है कि शिकायत भी मिली थी और त्योहार को देखते हुए 14 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। इन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा।