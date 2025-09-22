Raibareilly News : रायबरेली में भाजपा मीडिया प्रभारी पर जानलेवा हमला, आंख के पास गंभीर चोट

BJP Leader of Raibareilly Attacked जिला मीडिया प्रभारी विजय वाजपेई ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार को पार्टी की नगर इकाई के एक पदाधिकारी का जन्मदिन था। इस पर उन्होंने सुबह फोन कर उसे बधाई दी। विजय का कहना है कि देर शाम उनके पास उसी पदाधिकारी ने फोन किया और अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने की दावत दी।

जागरण संवाददाता, रायबरेली: भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी पर रविवार देर रात जानलेवा हमला हो गया। आरोप है कि गुटबाजी के चलते पार्टी के एक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक कार्यक्रम में बुलाकर मारा-पीटा। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर छह लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है।

विजय के मुताबिक देर शाम वह रेलवे स्टेशन के पास बताई गई जगह पर दावत में शामिल होने पहुंचे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान पार्टी के ही पांच छह वर्तमान और पूर्व कार्यकर्ताओं से उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई।