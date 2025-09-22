Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Raibareilly News : रायबरेली में भाजपा मीडिया प्रभारी पर जानलेवा हमला, आंख के पास गंभीर चोट

    By Pulak Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 01:26 PM (IST)

    BJP Leader of Raibareilly Attacked जिला मीडिया प्रभारी विजय वाजपेई ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार को पार्टी की नगर इकाई के एक पदाधिकारी का जन्मदिन था। इस पर उन्होंने सुबह फोन कर उसे बधाई दी। विजय का कहना है कि देर शाम उनके पास उसी पदाधिकारी ने फोन किया और अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने की दावत दी।

    prefferd source google
    Hero Image
    रायबरेली में घायल भाजपा मीडिया प्रभारी विजय वाजपेई

    जागरण संवाददाता, रायबरेली: भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी पर रविवार देर रात जानलेवा हमला हो गया। आरोप है कि गुटबाजी के चलते पार्टी के एक पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने उन्हें एक कार्यक्रम में बुलाकर मारा-पीटा। उन्होंने पुलिस को तहरीर देकर छह लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी विजय वाजपेई ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रविवार को पार्टी की नगर इकाई के एक पदाधिकारी का जन्मदिन था। इस पर उन्होंने सुबह फोन कर उसे बधाई दी। विजय का कहना है कि देर शाम उनके पास उसी पदाधिकारी ने फोन किया और अपने जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने की दावत दी।

    विजय के मुताबिक देर शाम वह रेलवे स्टेशन के पास बताई गई जगह पर दावत में शामिल होने पहुंचे। आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान पार्टी के ही पांच छह वर्तमान और पूर्व कार्यकर्ताओं से उनकी किसी बात को लेकर बहस हो गई।

    विजय का आरोप है कि सभी आरोपियों ने मिलकर उन्हें जमकर मारा पीटा, जिससे उनके चेहरे, आंख, हाथ में गंभीर चोटें आ गई। इसके बाद वह किसी तरह वह वहां से भागे और राहगीरों की मदद से अस्पताल पहुंचे। सीओ अरुण कुमार का कहना है कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है।