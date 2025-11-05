Language
    Raibareilly News: रायबरेली में नौ दिन से गायब गर्भवती का मिला शव, धड़ से अलग मिला सिर

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 04:51 PM (IST)

    Raibareilly Crime News: ग्रामीणों ने खेत में शव होने की जानकारी गांव में दी तो मृतका की मां कुसुमा देवी भी मौके पर पहुंची। उन्होंने साड़ी व पायल के आधार पर शिनाख्त सोनी के रूप में की। उन्होंने बताया कि सोनी चार माह की गर्भवती भी थी। 

    फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए 

    संवाद सूत्र, जागरण, रायबरेली : बछरावां से नौ दिन से गायब गर्भवती का बुधवार को शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। उसकी हत्या कर दी गई और गांव के पास ही धड़ से करीब छह फीट की दूरी पर उसका सिर मिला। मृतक की मां ने साड़ी और पायल से बेटी की पहचान की।
    महिला लंबे समय से मायके में ही रह रही थी और चार माह की गर्भवती थी। उसकी क्षत-विक्षत शव देख क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। शव की हालत देख ग्रामीणों ने कई दिन पहले महिला की हत्या की आंशका जताई जा रही है। ग्रामीणों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस व फारेंसिक टीम ने जांच कर साक्ष्य सकंलित किए।
    समोधा निवासी सोनी का शव बुधवार को गांव के खेत में पड़ा मिला। मृतका के परिवारजन के मुताबिक सोनी का विवाह दस वर्ष पहले इचौली गांव के गुरु प्रसाद के साथ हुआ था। शादी के बाद से अधिकतर सोनी अपने मायके में ही रहती थी। आठ वर्षीय पुत्री आरती व छह वर्षीय बेटा कृष्ण भी साथ ही रहते थे।
    सोनी की मां कुसुमा देवी ने बताया कि सोनी 26 अक्टूबर की दोपहर से लापता थी। परिवारजन ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। इसके बाद सोनी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई। गांव के किसान बुधवार को खेत की ओर जा रहे थे तो उन लोगों को चुरुवा पश्चिम बाइपास के किनारे खेत में महिला की शव दिखाई दिया। ग्रामीणों ने पास जाकर देखा तो महिला सिर व धड़ अलग-अलग पड़े दिखे।
    ग्रामीणों ने खेत में शव होने की जानकारी गांव में दी तो मृतका की मां कुसुमा देवी भी मौके पर पहुंची। उन्होंने साड़ी व पायल के आधार पर शिनाख्त सोनी के रूप में की। उन्होंने बताया कि सोनी चार माह की गर्भवती भी थी। ग्रामीणों का कहना है कि शव से लगभग छह फीट की दूरी पर सिर पड़ा था। ग्रामीणों का कहना है कि शव की हालत देख कर लगता है कि महिला की हत्या कई दिन पहले किसी अन्य स्थान पर की गई।
    इसके बाद उसे सुबह यहां लाकर फेंक दिया गया, क्योंकि प्रतिदिन ही किसानों का खेत आना जाना रहता है। यदि यहीं पर हत्या की गई होती तो इतने दिनों में दुर्गंध आने लगती। क्षेत्राधिकारी प्रदीप कुमार का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा।

