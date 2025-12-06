Language
    राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई टली, रायबरेली के कोर्ट में 12 दिसंबर को होगी हियरिंग

    By Pulak Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:05 PM (IST)

    रायबरेली में एमपी एमएलए कोर्ट में एस विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता और गोपनीय सूचनाएं शत्रु देश को देने का आरोप लगाया है। कोर्ट ने कोत ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। नेहरू नगर बेंगलुरु निवासी एस विग्नेश शिशिर ने एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सांसद राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए थे।

    इस मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डा. विवेक कुमार ने कोतवाली नगर पुलिस से आख्या मांगी थी। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने आख्या प्रस्तुत की। उसके बाद इस मामले की सुनवाई की गई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। इस पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि नियत की है।

    एस विग्नेश शिशिर ने अपने आवेदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनके पास ब्रिटिश और भारतीय दोहरी नागरिकता है, सांसद रायबरेली फर्जी व कूटरचित कई पासपोर्ट धारक हैं, नेता विपक्ष के रूप में रहते हुए उन्होंने शत्रु देश को देश की गोपनीय सूचनाएं प्रदान की हैं।

    इस पर एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने मामले को प्रकीर्णवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए थाना कोतवाली नगर रायबरेली से आख्या मांगी थी। कोतवाली नगर पुलिस ने कोर्ट में आख्या प्रस्तुत की।

    इसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के बीच एस विग्नेश शिशिर अपने अधिवक्ता के साथ कोर्ट पहुंचे और सुनवाई शुरू हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कई कागजात कोर्ट के सामने रखे। दो घंटे से अधिक समय तक सुनवाई चली। उसके बाद सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि नियत की गई है।