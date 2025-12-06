राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता मामले में सुनवाई टली, रायबरेली के कोर्ट में 12 दिसंबर को होगी हियरिंग

जागरण संवाददाता, रायबरेली। नेहरू नगर बेंगलुरु निवासी एस विग्नेश शिशिर ने एमपी एमएलए कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर सांसद राहुल गांधी पर कई आरोप लगाए थे। इस मामले में एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डा. विवेक कुमार ने कोतवाली नगर पुलिस से आख्या मांगी थी। शुक्रवार को कोतवाली पुलिस ने आख्या प्रस्तुत की। उसके बाद इस मामले की सुनवाई की गई, लेकिन पूरी नहीं हो सकी। इस पर न्यायालय ने सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तिथि नियत की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एस विग्नेश शिशिर ने अपने आवेदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि उनके पास ब्रिटिश और भारतीय दोहरी नागरिकता है, सांसद रायबरेली फर्जी व कूटरचित कई पासपोर्ट धारक हैं, नेता विपक्ष के रूप में रहते हुए उन्होंने शत्रु देश को देश की गोपनीय सूचनाएं प्रदान की हैं।