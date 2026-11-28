संवाद सूत्र, जागरण, सरेनी (रायबरेली)। नाराज पति से बात करने को आजमगढ़ निवासी एक महिला शुक्रवार को कस्बा स्थित मोबाइल टावर पर चढ़ गई। स्थानीय लोगों व पुलिस के पूछने पर उसने पति को बुलाने की बात कही।

पुलिस ने जब उसके पति को बुलाकर वीडियो काल पर बात कराई तब जाकर महिला नीचे उतरी। इस दौरान करीब सात घंटों तक अफरा तफरी का माहौल रहा। फिलहाल पुलिस दंपती को थाने ले गई है, जहां वार्ता के जरिए मामला हल कराने का प्रयास किया जा रहा है।

महिला ने पुलिस को बताया कि वह आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है और नोएडा स्थित एक फैक्ट्री में काम करती है। उसी फैक्ट्री में सरेनी के मौनी मोहल्ले का एक युवक भी काम करता था। काम के दौरान दोनों की जान पहचान हुई और उनमें नजदीकियां बढ़ी।

इस पर दोनों ने वहीं मंदिर में विवाह कर लिया और पति पत्नी की तरह रहने लगे। महिला के अनुसार कुछ दिनों बाद किसी बात को लेकर दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। इस पर नाराज युवक उसे नोएडा में छोड़कर अपने घर आ गया। काफी प्रयास के बाद भी जब उसकी युवक से बात नहीं हुई तो वह शुक्रवार की सुबह करीब छह बजे सरेनी आई।