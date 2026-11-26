जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिले की नगर पंचायतों में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए अधिशासी अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। शासन स्तर से जारी आदेश के बाद जिले की विभिन्न नगर पंचायतों में नए अधिशासी अधिकारियों की तैनाती की गई है। इससे नगर पंचायतों में कामकाज की जिम्मेदारी नए अधिकारियों को सौंपी गई है। वहीं, नगर पालिका परिषद रायबरेली के अधिशासी अधिकारी के तबादले को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।

जारी आदेश के अनुसार मनोज कुमार पांडेय को नगर पंचायत ऊंचाहार का अधिशासी अधिकारी बनाया गया है। वहीं, अभय रंजन को नगर पंचायत परशदेपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मोहिनी केसरवानी को नगर पंचायत बछरावां का अधिशासी अधिकारी नियुक्त किया गया है।